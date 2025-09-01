Atak na scenie Festiwalu Singera. Dwie kobiety zatrzymane przez policję
Podczas finałowego koncertu Festiwalu Warszawa Singera w Teatrze Wielkim doszło do skandalicznego incydentu – dwie kobiety oblały scenę i muzyków czerwoną farbą. Zatrzymane przez policję uczestniczki wydarzenia odpowiedzą przed prokuraturą.
Finałowy koncert Festiwalu Warszawa Singera w Teatrze Wielkim został zakłócony przez dwie kobiety, które oblały muzyków i scenę czerwoną substancją. Incydent wywołał szok wśród publiczności, a sprawą zajęła się policja i prokuratura.
Zakłócony koncert Dawida D’Ora
Podczas niedzielnego występu izraelskiego wokalisty Dawida D’Ora z Orkiestrą Sinfonia Viva dwie młode kobiety podeszły pod scenę i rozlały czerwoną farbę. Substancja ubrudziła nie tylko artystów i scenę, ale też osoby siedzące w pierwszych rzędach. Według nieoficjalnych informacji, jedna z uczestniczek próbowała rozwinąć flagę Palestyny, lecz interwencja ochrony to uniemożliwiła. Mimo zajścia koncert został dokończony. Artysta pozostał na scenie, przemówił do publiczności, a sala odpowiedziała gromkimi brawami.
22-latka i 28-latka, mieszkanki Warszawy, zostały ujęte przez ochronę i przekazane policji. Funkcjonariusze potwierdzili, że kobiety weszły na wydarzenie legalnie, posiadając bilety. Obecnie są przesłuchiwane, a zgromadzony materiał dowodowy trafi do prokuratury. – Gromadzimy dowody i analizujemy sprawę – poinformował mł. asp. Jakub Pacyniak z warszawskiej policji.
Reakcje i potępienie
Incydent ostro potępił naczelny rabin Polski Michael Schudrich. – To zdarzenie wywołało szok i oburzenie. Nie możemy pozwolić, by takie działania dzieliły ludzi – napisał w mediach społecznościowych. Podkreślił, że festiwal miał być symbolem dialogu i współpracy różnych środowisk.
Festiwal Warszawa Singera
Tegoroczna, 22. edycja Festiwalu odbywała się od 23 do 31 sierpnia. Organizatorzy podkreślali, że wydarzenie jest mostem łączącym historię z teraźniejszością oraz przestrzenią otwartości i tolerancji. W programie znalazły się koncerty, spotkania z artystami i liczne wydarzenia kulturalne poświęcone polsko-żydowskiemu dziedzictwu.
