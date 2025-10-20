Atak na siedzibę Platformy Obywatelskiej! Policja zatrzymała 44-latka. W przeszłości groził premierowi.

20 października 2025 10:07 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o atak na siedzibę Platformy Obywatelskiej. Warszawska policja zatrzymała 44-letniego mężczyznę podejrzanego o próbę podpalenia siedziby Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej.

Fot. Shutterstock

Do zdarzenia doszło w piątek po południu, gdy sprawca próbował rzucić w stronę budynku butelką z łatwopalną cieczą. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji świadka nie doszło do pożaru.

Przebieg ataku

Według ustaleń śledczych mężczyzna miał przy sobie butelkę przypominającą koktajl Mołotowa. Próbował ją podpalić i cisnąć w drzwi wejściowe biura, jednak butelka rozbiła się przed budynkiem. Na miejscu pojawiła się policja, która zabezpieczyła teren i nagrania z monitoringu.

Groźby z przeszłości

Jak się okazało, zatrzymany był już wcześniej znany policji. Postawiono mu zarzuty grożenia premierowi, a w internecie zamieszczał obraźliwe komentarze pod adresem polityków. Funkcjonariusze podkreślają, że jego działania mogą mieć podłoże polityczne. Świadkowie słyszeli, jak krzyczał obelgi w kierunku Platformy Obywatelskiej.

Reakcje i kolejne kroki

Sprawa wywołała falę komentarzy wśród polityków i opinii publicznej. Minister spraw wewnętrznych podkreślił, że ataki na siedziby partii politycznych stanowią poważne zagrożenie dla demokracji i nie mogą być bagatelizowane. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany, a prokuratura przygotowuje dla niego zarzuty usiłowania sprowadzenia niebezpieczeństwa pożaru i gróźb karalnych.

Warszawa pod wrażeniem

Choć nikomu nic się nie stało, atak wywołał niepokój wśród mieszkańców stolicy. Biuro Platformy Obywatelskiej znajduje się w centrum miasta, w pobliżu innych instytucji publicznych, co dodatkowo potęguje powagę incydentu. Policja zapewnia, że sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, a podobne akty agresji będą traktowane z najwyższą surowością.

 

 

 

Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl 

 

