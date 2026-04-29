Atak nożem w urzędzie. Kim jest napastnik? Pojawiają się nieoficjalne informacje
Dramatyczne sceny rozegrały się w środę w Starej Kornicy na Mazowszu. W budynku urzędu gminy doszło do brutalnego ataku na wójt Beatę Jarzman. Kobieta została raniona nożem i w trybie pilnym trafiła do szpitala.
Nagły atak w urzędzie
Do zdarzenia doszło w miejscu, które dla mieszkańców jest symbolem bezpieczeństwa i codziennych spraw. Wójt została zaatakowana przez mężczyznę, który pojawił się w budynku urzędu.
Z relacji służb wynika, że napastnik użył noża. Ranna kobieta wymagała natychmiastowej pomocy medycznej.
Śmigłowiec LPR i walka o zdrowie
Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Ze względu na stan poszkodowanej podjęto decyzję o transporcie lotniczym.
Beata Jarzman została przewieziona śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Na ten moment nie podano szczegółów dotyczących jej obrażeń.
Policja zatrzymała sprawcę
Funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość napastnika. Jak przekazała policja w Łosicach, zatrzymano 42-letniego mężczyznę.
Trwają czynności procesowe, które mają wyjaśnić przebieg zdarzenia oraz motywy działania sprawcy.
Nieoficjalne informacje o napastniku
W przestrzeni publicznej zaczynają pojawiać się pierwsze nieoficjalne doniesienia dotyczące zatrzymanego. Według niepotwierdzonych informacji może to być osoba związana zawodowo z lokalnymi strukturami gospodarki odpadami.
Na ten moment służby nie potwierdzają tych ustaleń. Policja i prokuratura podkreślają, że kluczowe będą wyniki prowadzonego postępowania.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Atak w urzędzie wywołał ogromne poruszenie. Mieszkańcy zadają sobie pytanie, jak mogło dojść do takiej sytuacji w miejscu publicznym.
Najbliższe dni będą kluczowe. Śledczy będą ustalać szczegóły zdarzenia, a opinia publiczna czeka na odpowiedzi, które mogą rzucić nowe światło na tę sprawę.
