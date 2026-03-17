Atak nożownika w centrum Warszawy. Dramatyczne sceny w tramwaju, pasażerowie ruszyli do akcji

18 marca 2026 00:02 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W samym sercu Warszawy rozegrały się sceny, które mogły zakończyć się tragedią. W jednym z tramwajów linii 22 doszło do gwałtownej awantury, która w jednej chwili przerodziła się w niebezpieczny atak z użyciem noża. Tylko szybka reakcja świadków zapobiegła najgorszemu.

Fot. Warszawa w Pigułce

Groźny incydent na trasie przez Śródmieście

Zobacz również:

Do zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór, tuż po godzinie 18:00, w tramwaju jadącym Alejami Jerozolimskimi w rejonie przystanku Krucza. Między dwoma pasażerami wywiązała się kłótnia, która błyskawicznie eskalowała. W pewnym momencie jeden z mężczyzn wyciągnął nóż i zaatakował drugiego podróżnego.

Napastnikiem okazał się 28-letni Polak, a celem ataku był 20-letni obywatel Ukrainy. Sytuacja była skrajnie niebezpieczna i rozgrywała się na oczach innych pasażerów.

Błyskawiczna reakcja uratowała życie

Kluczowe znaczenie miało zachowanie osób znajdujących się w tramwaju. Świadkowie nie pozostali bierni i natychmiast podjęli działania. Kilka osób obezwładniło agresora, uniemożliwiając mu dalsze ataki.

Dzięki tej zdecydowanej reakcji udało się zapobiec rozlewowi krwi. Nikt nie odniósł obrażeń, mimo że sytuacja była niezwykle napięta i dynamiczna.

Zobacz również:

Policja natychmiast wkroczyła do akcji

Na miejsce szybko dotarli policjanci, którzy zatrzymali 28-latka. Przy mężczyźnie znaleziono niebezpieczne narzędzie. Po przewiezieniu do komendy został przebadany na obecność alkoholu – był trzeźwy.

Obecnie przebywa w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, a funkcjonariusze prowadzą intensywne czynności wyjaśniające. Trwa zbieranie materiału dowodowego i przesłuchiwanie świadków. Na tym etapie nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów.

Co to oznacza dla pasażerów komunikacji miejskiej

To zdarzenie pokazuje, jak szybko zwykła podróż może zamienić się w sytuację zagrożenia życia. Eksperci podkreślają, że najważniejsze w takich momentach jest zachowanie własnego bezpieczeństwa i unikanie ryzykownych działań.

Jednocześnie postawa pasażerów z Warszawy pokazuje, jak ogromne znaczenie ma szybka reakcja i współpraca w sytuacjach kryzysowych. To właśnie dzięki nim udało się uniknąć tragedii.

Dramatyczne wydarzenia w warszawskim tramwaju wstrząsnęły opinią publiczną i przypomniały o realnych zagrożeniach w przestrzeni publicznej. Sprawa jest rozwojowa, a śledczy będą ustalać dokładne okoliczności zdarzenia. Jedno jest pewne – tym razem o włos udało się uniknąć najgorszego scenariusza.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
