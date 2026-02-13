Atak nożownika w pobliżu Łuku Triumfalnego, padły strzały
W centrum Paryża doszło do groźnego incydentu z udziałem uzbrojonego mężczyzny. W pobliżu Łuku Triumfalnego napastnik rzucił się z nożem na funkcjonariusza policji. W odpowiedzi padły strzały.
Informację przekazał burmistrz ósmej dzielnicy Paryża. O sprawie poinformowała również stacja Sky News.
Co się wydarzyło
Według przekazanych informacji mężczyzna uzbrojony w nóż próbował zaatakować policjanta w rejonie jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w stolicy Francji.
W trakcie interwencji drugi funkcjonariusz otworzył ogień w kierunku napastnika, aby go obezwładnić. Strzały padły w bezpośredniej reakcji na zagrożenie.
Na tym etapie nie przekazano dodatkowych szczegółów dotyczących stanu napastnika ani ewentualnych osób poszkodowanych.
Miejsce zdarzenia
Łuk Triumfalny to jedna z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Paryżu. Okolica jest zwykle silnie patrolowana przez służby porządkowe, szczególnie w kontekście podwyższonego poziomu czujności antyterrorystycznej we Francji.
Rejon ten znajduje się w ósmej dzielnicy miasta, która obejmuje również Pola Elizejskie.
Kontekst bezpieczeństwa
Francja od lat utrzymuje wzmożone środki bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Ataki z użyciem noża należą do najczęściej występujących incydentów o charakterze nagłym i trudnym do przewidzenia.
Policja w takich sytuacjach działa zgodnie z procedurami, które pozwalają na użycie broni palnej w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia funkcjonariusza lub osób postronnych.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli planujesz podróż do Paryża, nie oznacza to automatycznie zwiększonego zagrożenia, ale warto zachować podstawowe zasady ostrożności.
Unikaj miejsc objętych interwencją służb. Stosuj się do poleceń policji. Śledź komunikaty lokalnych władz oraz mediów.
