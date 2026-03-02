Atak rakietowy na terytorium Unii Europejskiej. Uderzenie w brytyjską bazę, potwierdzenie władz
W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do ataku dronowego na brytyjską bazę lotniczą RAF Akrotiri na Cyprze. Informację potwierdził prezydent Republiki Cypryjskiej Nikos Christodulidis. Według władz bezzałogowiec typu Shahed uderzył w instalacje wojskowe, powodując szkody materialne.
To pierwszy potwierdzony incydent tego typu na terytorium Cypru w związku z eskalacją napięć na Bliskim Wschodzie.
Dron Shahed uderzył w bazę Akrotiri
Prezydent Cypru poinformował, że w ataku wykorzystano bezzałogowy statek powietrzny typu Shahed. Wcześniejsze doniesienia wskazywały, że w kierunku bazy mogły lecieć dwa drony, z czego jeden został zestrzelony.
Uszkodzenia określono jako niewielkie, jednak incydent wywołał natychmiastową reakcję służb i władz.
— Chcę jasno powiedzieć, że nasz kraj nie uczestniczy i nie ma zamiaru uczestniczyć w żadnej akcji militarnej — oświadczył Nikos Christodulidis. Dodał, że pozostaje w stałym kontakcie z europejskimi przywódcami.
Ewakuacja i zamknięte szkoły
W związku z zagrożeniem podjęto środki bezpieczeństwa. W wybranych rejonach przeprowadzono ewakuację, a część szkół została czasowo zamknięta.
Brytyjskie władze ogłosiły ewakuację rodzin żołnierzy stacjonujących w bazie RAF Akrotiri. Obiekt został postawiony w stan podwyższonej gotowości.
Atak po decyzji Londynu
Agencja Associated Press zwróciła uwagę, że atak nastąpił krótko po deklaracji brytyjskiego premiera Keira Starmera. W niedzielę poinformował on, że na prośbę Stanów Zjednoczonych zgodził się na wykorzystanie brytyjskich baz do działań defensywnych przeciwko magazynom i wyrzutniom irańskich rakiet.
Starmer podkreślił, że siły brytyjskie nie są zaangażowane w działania ofensywne przeciwko Iranowi.
Eskalacja na Bliskim Wschodzie
W sobotę Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły ataki na cele w Iranie. Zapowiedziano kontynuację operacji w kolejnych dniach. W odpowiedzi Teheran przeprowadził uderzenia na Izrael oraz inne państwa regionu, w tym na amerykańskie instalacje wojskowe.
Incydent na Cyprze pokazuje, że napięcia zaczynają obejmować także terytoria europejskie, choć w tym przypadku celem była brytyjska baza wojskowa.
Reakcja Brukseli
Do sytuacji odniosła się przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W opublikowanym wpisie podkreśliła, że choć Republika Cypryjska nie była bezpośrednim celem ataku, Unia Europejska stoi ramię w ramię ze swoimi państwami członkowskimi w obliczu zagrożeń.
Na razie nie ma informacji o ofiarach. Władze monitorują sytuację, a poziom bezpieczeństwa na wyspie pozostaje podwyższony.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.