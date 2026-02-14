Atak zimy 14 lutego 2026! IMGW wydaje alerty dla pięciu województw, a drogi zmienią się w lodowiska.
Zima nie daje o sobie zapomnieć i właśnie przygotowała dla nas kolejny trudny test. 14 lutego 2026 roku przyniósł gwałtowne załamanie pogody które w najbliższych godzinach mocno skomplikuje życie mieszkańcom południowej części kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pilne ostrzeżenia a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyśle na trasy cały dostępny sprzęt aby uniknąć paraliżu komunikacyjnego.
Pięć województw pod śnieżnym alertem pierwszego stopnia
Sytuacja pogodowa w sobotę 14 lutego 2026 roku staje się dynamiczna z każdą godziną. Synoptycy IMGW objęli ostrzeżeniami pierwszego stopnia województwa opolskie oraz śląskie i małopolskie a także świętokrzyskie i podkarpackie. Głównym winowajcą jest niż genueński który właśnie wkracza nad Polskę sprowadzając ze sobą potężne chmury śnieżne.
Zgodnie z prognozami najsilniejsze opady zaczną się w sobotni wieczór i potrwają do niedzielnego popołudnia. W tym czasie przyrost pokrywy śnieżnej ma wynieść od 5 do 10 centymetrów a w wielu miejscach na południu sypnie jeszcze mocniej osiągając nawet 15 lub 20 centymetrów świeżego puchu. Prognozuje się zachmurzenie całkowite z opadami śniegu a na południowym wschodzie także deszczu ze śniegiem co przy spadającej temperaturze stworzy ekstremalnie trudne warunki, informuje Polska Agencja Prasowa.
Lodowa pułapka na drogach i nagły spadek temperatury
Śnieżyca to tylko połowa problemu z którym musimy się zmierzyć 14 lutego 2026 roku. Równie groźne będzie gwałtowne ochłodzenie. Temperatura w nocy z soboty na niedzielę spadnie nawet do 12 stopni poniżej zera na północnym wschodzie oraz około 6 stopni w centrum. Mokre nawierzchnie dróg i chodników zaczną błyskawicznie zamarzać tworząc niebezpieczne oblodzenia i gołoledź.
Szczególne ostrzeżenie przed oblodzeniem wydano dla południowej części województwa małopolskiego. Tam deszcz i deszcz ze śniegiem zaczną przechodzić w sam śnieg przy jednoczesnym mrozie co zamieni trasy w lodowiska. GDDKiA apeluje o maksymalną koncentrację i dostosowanie prędkości do sytuacji ponieważ błoto pośniegowe oraz lokalna śliskość występują już teraz na odcinkach w województwach warmińsko mazurskim oraz podlaskim i lubuskim. Widzialność w strefach opadów może spaść do zaledwie 500 metrów co przy zapadającym zmroku 14 lutego 2026 roku drastycznie podnosi ryzyko kolizji.
Tysiące domów bez prądu na północy i pługi w gotowości
Zima uderzyła już wcześniej w województwo pomorskie gdzie ciężki i mokry śnieg doprowadził do łamania się drzew. 14 lutego 2026 roku około 3,4 tysiąca odbiorców pozostaje tam bez zasilania ponieważ gałęzie uszkodziły linie energetyczne. Służby techniczne pracują bez przerwy w powiatach bytowskim oraz kartuskim i wejherowskim aby przywrócić prąd przed nadejściem najsilniejszych mrozów.
Na drogi krajowe w całej Polsce wyjechały setki pługosolarek. Drogowcy pracują w systemie całodobowym ale przypominają że przy ciągłych opadach utrzymanie czarnej nawierzchni jest fizycznie niemożliwe. Śnieg potrafi pokryć jezdnię ponownie w kilka minut po przejeździe sprzętu. Pamiętaj że wyprzedzanie pracujących pługów jest nie tylko niebezpieczne ale też utrudnia skuteczne oczyszczanie trasy co naraża wszystkich uczestników ruchu.
Jak przetrwać śnieżny atak 14 lutego 2026 i zadbać o auto
Zimowa aura wymaga od nas zmiany nawyków i lepszego przygotowania do każdej podróży:
Przed wyjazdem dokładnie odśnież cały samochód a nie tylko mały fragment przedniej szyby ponieważ spadający płat śniegu z dachu może oślepić kierowcę za Tobą lub spaść na Twoją maskę przy hamowaniu.
Sprawdź poziom płynu do spryskiwaczy o podwyższonej odporności na mróz bo sól i błoto pośniegowe w 2026 roku będą błyskawicznie brudzić Twoje reflektory i szybę.
Jeśli nie musisz wyjeżdżać w sobotnią noc w regionach objętych alertami przełóż podróż na niedzielne popołudnie gdy główna fala opadów zacznie słabnąć na zachodzie i w centrum.
Zdejmij nogę z gazu i zachowaj co najmniej dwukrotnie większy odstęp od poprzedzającego pojazdu niż robisz to zazwyczaj bo droga hamowania na oblodzonej jezdni wydłuża się drastycznie.
Miej w bagażniku małą łopatę do śniegu oraz koc i naładowany powerbank na wypadek utknięcia w zatorze drogowym co przy intensywnych śnieżycach 14 lutego 2026 roku jest realnym zagrożeniem.
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.