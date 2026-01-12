Atak zimy i nowe alerty IMGW! Minus 22 stopnie i „szklanka” na drogach.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pilne ostrzeżenia dla niemal całej Polski, zapowiadając gwałtowny spadek temperatury oraz wystąpienie niebezpiecznej gołoledzi wynikającej z marznących opadów deszczu. Czy Twoja nieruchomość jest przygotowana na mróz sięgający w nocy minus 20 stopni oraz czy wiesz jak skutecznie zabezpieczyć swoje zdrowie i portfel przed skutkami nagłego oblodzenia dróg i chodników w 2026 roku?
Siarczysty mróz uderza w Polskę. Jakie regiony są najbardziej zagrożone?
Najnowsze prognozy wskazują, że nad terytorium kraju napływa masa arktycznego powietrza, która spowoduje drastyczne ochłodzenie przede wszystkim w regionach północnych oraz wschodnich. Synoptycy ostrzegają, że w nocy z 12 na 13 stycznia 2026 temperatura przy gruncie może spaść nawet do poziomu minus 22 stopni Celsjusza, co stanowi realne zagrożenie dla osób przebywających na zewnątrz oraz dla infrastruktury technicznej budynków. Ostrzeżenia drugiego stopnia zostały wydane dla województw podlaskiego oraz lubelskiego, natomiast w centralnej części kraju obowiązują alerty pierwszego stopnia. Taka pogoda wymusza na nas zwiększenie intensywności ogrzewania, co przy obecnych cenach paliw i energii staje się istotnym wyzwaniem dla każdego domowego budżetu w obecnym sezonie grzewczym.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że silny wiatr potęguje odczucie chłodu, co sprawia, że temperatura odczuwalna jest znacznie niższa niż ta wskazywana przez termometry. Dla Twojego bezpieczeństwa finansowego oznacza to konieczność zadbania o szczelność okien oraz drzwi, ponieważ każda nieszczelność generuje dodatkowe koszty ogrzewania, które w 2026 roku mogą być wyjątkowo dotkliwe. Stabilność Twojego majątku zależy również od sprawności instalacji wodociągowej, która przy tak niskich temperaturach jest narażona na zamarznięcie i pękanie rur. Zapobiegliwość w tym zakresie, czyli izolacja rur w nieogrzewanych pomieszczeniach, to najprostszy sposób na uniknięcie kosztownych awarii i zalania mieszkania, co mogłoby pochłonąć oszczędności gromadzone przez wiele miesięcy.
Gołoledź i marznące opady. Pułapka na drogach i chodnikach
Równie niebezpiecznym zjawiskiem, przed którym ostrzega IMGW, jest gołoledź wywołana opadami marznącego deszczu lub mżawki. Zjawisko to występuje, gdy opad uderza w wychłodzone podłoże, tworząc na jego powierzchni cienką i niemal niewidoczną warstwę lodu, zwaną potocznie szklanką. Dla kierowców podróżujących przez Polskę w styczniu 2026 oznacza to drastyczne wydłużenie drogi hamowania oraz ogromne ryzyko utraty panowania nad pojazdem nawet przy niewielkich prędkościach. Alerty dotyczące oblodzenia objęły województwa mazowieckie, łódzkie oraz małopolskie, gdzie warunki drogowe mogą stać się krytyczne w ciągu zaledwie kilku godzin po zmroku.
Z perspektywy bezpieczeństwa osobistego oraz finansowego, gołoledź to także ogromne ryzyko upadków na chodnikach, które często kończą się bolesnymi kontuzjami, takimi jak złamania kończyn czy urazy głowy. Koszty leczenia, rehabilitacji oraz czasowa niezdolność do pracy mogą znacząco obniżyć Twoją płynność finansową w 2026 roku. Pamiętaj, że jako właściciel lub zarządca nieruchomości masz prawny obowiązek odśnieżania i usuwania lodu z chodnika przylegającego do Twojej działki. Brak dbałości o bezpieczną nawierzchnię może skutkować nie tylko mandatem od straży miejskiej, ale przede wszystkim roszczeniami odszkodowawczymi ze strony osób, które ucierpiały na Twoim terenie. Wiedza o tych obowiązkach oraz regularne posypywanie śliskich miejsc piaskiem lub solą to najlepsza polisa chroniąca przed nieprzewidzianymi wydatkami prawnymi.
Praktyczne porady na mroźne dni. Chroń zdrowie i mienie
Aby bezpiecznie przetrwać falę mrozów i okresy gołoledzi w 2026 roku, warto wdrożyć kilka sprawdzonych zasad postępowania, które zminimalizują ryzyko strat i nieszczęśliwych wypadków:
- Ubieraj się warstwowo, stosując tak zwaną metodę na cebulkę, która najlepiej izoluje ciepło i zapobiega wychłodzeniu organizmu.
- Unikaj gwałtownych ruchów na oblodzonych chodnikach, stawiając całe stopy na podłożu i lekko pochylając ciało do przodu.
- Zabezpiecz samochód poprzez sprawdzenie stanu akumulatora oraz wymianę płynu do spryskiwaczy na wersję odporną na temperatury poniżej minus 20 stopni.
- Monitoruj temperaturę wewnątrz domu tak, aby nie dopuścić do wychłodzenia ścian, co sprzyja powstawaniu wilgoci i grzyba.
- Sprawdź stan przewodów kominowych oraz wentylacyjnych, ponieważ w czasie silnych mrozów wzrasta ryzyko zaczadzenia wynikające z intensywnego palenia w piecach i kominkach.
Twoja czujność powinna objąć także osoby starsze oraz sąsiadów, którzy mogą potrzebować pomocy w zrobieniu zakupów czy w odśnieżeniu posesji. Solidarność sąsiedzka w obliczu trudnych warunków atmosferycznych jest bezcenna i buduje bezpieczne otoczenie dla nas wszystkich. W 2026 roku technologia pozwala nam na bieżąco śledzić komunikaty IMGW w aplikacjach mobilnych, co warto wykorzystać do planowania podróży i unikania wyjazdów w momentach największego zagrożenia. Pamiętaj, że zapobieganie jest zawsze tańsze i mniej stresujące niż usuwanie skutków nieszczęśliwych zdarzeń wywołanych przez zimową aurę.
Prognoza na najbliższy tydzień. Czy mróz odpuści?
Według analiz meteorologicznych siarczysty mróz utrzyma się nad Polską przez co najmniej kilka najbliższych dni, a najzimniejszym momentem będzie noc z środy na czwartek. Dopiero w drugiej połowie tygodnia spodziewane jest powolne ocieplenie, któremu jednak towarzyszyć będą kolejne opady śniegu oraz silny wiatr, co może prowadzić do powstawania zawiei i zamieci śnieżnych. Stabilizacja pogody prognozowana jest na weekend, jednak do tego czasu musimy zachować najwyższy stopień ostrożności i być gotowym na dynamiczne zmiany warunków pogodowych w naszym regionie.
Będziemy dla Państwa stale monitorować wszelkie komunikaty służb ratunkowych oraz informować o wszelkich zmianach w alertach pogodowych. Naszym celem jest dostarczanie rzetelnej wiedzy, która pomoże Państwu w pełni przygotować się na wyzwania, jakie przynosi zima w 2026 roku. Wiedza o tym jak chronić swoje zdrowie i oszczędności w obliczu ekstremalnej pogody to fundament spokoju i bezpieczeństwa dla każdej polskiej rodziny. Zachęcamy do regularnego sprawdzania naszych aktualizacji oraz do dbania o siebie i swoich najbliższych w te mroźne dni.
