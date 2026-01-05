Atak zimy w Polsce to dopiero początek kłopotów? Kto zapłaci za szkody po śnieżycy? Strażacy alarmują, jeden błąd może Cię słono kosztować.
Dramatyczna doba strażaków w całej Polsce. W ciągu ostatniej doby funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej (PSP) musieli interweniować aż 86 razy w związku z gwałtownymi opadami śniegu, które sparaliżowały część kraju, a rzecznik komendanta głównego bryg. Karol Kierzkowski potwierdził, że najtrudniejsza sytuacja panowała w południowych i wschodnich regionach Polski.
Czy te kilkadziesiąt akcji to jedynie zapowiedź poważniejszych problemów i jak zabezpieczyć swój majątek przed kosztownymi skutkami ataku zimy, za które ubezpieczyciele nie zawsze chcą płacić?
Bilans strat po ostatniej dobie: Gdzie było najgorzej?
Dane napływające z komend wojewódzkich nie pozostawiają złudzeń ciężki, mokry śnieg stał się ogromnym zagrożeniem dla infrastruktury i bezpieczeństwa obywateli. Z 86 odnotowanych interwencji, aż 42 dotyczyły usuwania powalonych drzew oraz połamanych konarów, które pod ciężarem białego puchu tarasowały drogi i zrywały linie energetyczne. Najwięcej pracy strażacy mieli w województwie małopolskim, podkarpackim oraz lubelskim, gdzie opady były najbardziej intensywne.
Pozostałe akcje ratunkowe wiązały się z zabezpieczaniem uszkodzonych dachów oraz wypompowywaniem wody z piwnic w miejscach, gdzie doszło do nagłych roztopów. Jak podkreśla bryg. Karol Kierzkowski, służby pozostają w pełnej gotowości, ponieważ prognozy na kolejne dni wskazują na dalsze opady, co przy wahaniach temperatury wokół zera stopni Celsjusza, drastycznie zwiększa ryzyko powstawania tzw. okiści śnieżnej zjawiska, które w przeszłości doprowadzało do masowych awarii energetycznych w Polsce.
Odpowiedzialność cywilna i odszkodowania: Kto odpowiada za „śnieżne” szkody?
Wzrost liczby interwencji straży pożarnej to sygnał alarmowy dla właścicieli samochodów i domów. Z punktu widzenia prawa, każda interwencja straży pożarnej przy powalonym drzewie może stać się początkiem skomplikowanego sporu o odszkodowanie. Jeśli drzewo z Twojej posesji spadnie na zaparkowany samochód sąsiada lub zerwie linię telefoniczną, kluczowe znaczenie będzie miał fakt, czy dopełniłeś obowiązku należytej dbałości o stan roślinności. Prawo polskie mówi jasno: siła wyższa zwalnia z odpowiedzialności, ale zaniedbanie już nie.
W przypadku, gdy strażacy usuwają konar, który był spróchniały przed opadami, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty z Twojej polisy OC, uznając to za rażące niedbalstwo. Z kolei kierowcy, których auta zostały uszkodzone przez śnieg zsuwający się z dachu budynku, powinni wiedzieć, że odpowiedzialność za takie zdarzenie ponosi zarządca nieruchomości. Dokumentacja z interwencji PSP jest w takich sprawach kluczowym dowodem w sądzie lub przed firmą ubezpieczeniową, ponieważ potwierdza datę, godzinę oraz charakter zdarzenia atmosferycznego.
Co to oznacza dla Ciebie? Twoje bezpieczeństwo i finanse w czasie śnieżyc
Liczba 86 interwencji w ciągu jednej doby pokazuje, że zagrożenie jest realne i może dotknąć każdego z nas. Dla Ciebie oznacza to przede wszystkim konieczność weryfikacji zakresu ubezpieczenia nieruchomości oraz autocasco (AC). Wiele podstawowych polis nie obejmuje szkód wyrządzonych przez „napiór śniegu” na dachy budynków gospodarczych czy altan. Warto sprawdzić, czy Twoja polisa zawiera odpowiednie rozszerzenia, zanim dojdzie do zdarzenia, które zmusi strażaków do przyjazdu na Twoją posesję.
Kolejnym aspektem są wydatki związane z utrzymaniem czystości. Przypominamy, że obowiązek odśnieżania chodnika przylegającego do posesji to nie tylko kwestia mandatu (do 1500 zł), ale przede wszystkim ryzyko renty odszkodowawczej dla osoby, która złamie nogę na Twoim terenie. Jeśli straż pożarna interweniuje przy usuwaniu sopli z Twojego dachu, może to być uznane za sygnał, że obiekt stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia, co może skutkować dodatkowymi kontrolami ze strony Nadzoru Budowlanego. W skrajnych przypadkach, za rażące naruszenia bezpieczeństwa, zarządca może zostać obciążony kosztami akcji ratowniczej, choć w Polsce wciąż są to sytuacje rzadkie.
Procedura działania po szkodzie: Jak wykorzystać raport straży pożarnej?
Jeśli stałeś się ofiarą ataku zimy i na miejscu interweniowała straż pożarna, musisz działać szybko, aby zabezpieczyć swoje roszczenia finansowe. Pierwszym krokiem jest uzyskanie numeru zgłoszenia z systemu PSP. Każda interwencja jest ewidencjonowana, a dowódca akcji sporządza notatkę, która jest bezstronnym opisem sytuacji. Dla ubezpieczyciela taki dokument ma większą wagę niż zdjęcia wykonane telefonem, ponieważ pochodzi od funkcjonariusza publicznego.
Pamiętaj, aby nie usuwać skutków zdarzenia (np. nie naprawiać dachu lub nie odstawiać uszkodzonego auta do warsztatu) przed kontaktem z likwidatorem szkód, chyba że jest to niezbędne do zapobieżenia dalszym zniszczeniom. W takim przypadku zrób bardzo szczegółową dokumentację fotograficzną. W dobie rosnących kosztów materiałów budowlanych i robocizny, odszkodowanie wyliczone na podstawie rzetelnego raportu straży pożarnej może być jedynym sposobem na pokrycie pełnych kosztów naprawy bez uszczuplania własnych oszczędności.
Prognozy i ostrzeżenia: Czy czeka nas kolejny rekord interwencji?
Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzegają, że front, który wywołał ostatnie 86 interwencji, wciąż znajduje się nad Polską. Najbliższa noc może przynieść kolejne rekordy opadów. Służby apelują o szczególną ostrożność przy wjeżdżaniu do lasów oraz parkowaniu pod dużymi drzewami. Wiele dróg lokalnych wciąż może być nieprzejezdnych, a czas dojazdu jednostek ratowniczych może być wydłużony ze względu na zaspy.
Warto również zwrócić uwagę na system powiadamiania Alert RCB. Jeśli otrzymasz wiadomość o intensywnych opadach, potraktuj ją jako sygnał do zabezpieczenia mienia ruchomego. Historia pokazuje, że największe straty finansowe Polacy ponoszą nie w wyniku samych opadów, ale w wyniku braku przygotowania na ich skutki. Strażacy robią co w ich mocy, ale odpowiedzialność za budynki i ich otoczenie spoczywa na nas a błędy w tym zakresie kosztują dziś więcej niż kiedykolwiek wcześniej.
Zasady bezpieczeństwa podczas intensywnych opadów śniegu
Aby uniknąć konieczności wzywania służb ratowniczych, należy stosować się do kilku podstawowych zasad, które chronią zarówno zdrowie, jak i majątek. Po pierwsze, regularnie kontroluj obciążenie dachu szczególnie jeśli posiadasz budynek o konstrukcji lekkiej lub płaskiej. Po drugie, nie lekceważ wiszących sopli i nawisów śnieżnych, które mogą spaść na przechodniów. Po trzecie, zadbaj o drożność rynien i rur spustowych, aby topniejący śnieg nie zalewał elewacji i fundamentów, co prowadzi do kosztownego zagrzybienia budynków.
Sytuacja pogodowa w Polsce jest dynamiczna i wymaga od nas czujności. Każda z 86 interwencji odnotowanych ostatniej doby to lekcja dla reszty społeczeństwa. Zima w 2026 roku pokazuje swoje surowe oblicze, a my musimy być przygotowani nie tylko na mróz, ale i na skomplikowane konsekwencje prawne oraz finansowe, które przynosi ze sobą każdy płatek śniegu spadający na naszą nieruchomość.
Będziemy na bieżąco informować o kolejnych raportach straży pożarnej i zmianach w pogodzie. Zachęcamy do śledzenia naszych komunikatów, aby zawsze być o krok przed żywiołem i chronić swoje finanse w tych trudnych warunkach.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.