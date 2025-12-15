Atakował starsze kobiety na ulicy. 45-latek wpadł przez monitoring
Brutalne ataki na starsze kobiety wstrząsnęły warszawską Pragą. Policja zatrzymała 45-letniego recydywistę, który napadał na seniorki na ulicy, a jego sposób działania został zarejestrowany przez monitoring.
Brutalne napady na seniorki na Pradze. Policja zatrzymała 45-letniego recydywistę
Policjanci z Warszawy zatrzymali mężczyznę podejrzanego o serię napadów na starsze kobiety na Pradze Północ. Do jednego z ataków doszło na początku grudnia i został on zarejestrowany przez monitoring. Nagranie pomogło funkcjonariuszom szybko ustalić tożsamość sprawcy.
Do zdarzenia doszło 4 grudnia przy ulicy Brechta. Napastnik podszedł do seniorki od tyłu i próbował wyrwać jej torebkę. Kobieta przewróciła się na chodnik, ale stawiała opór. Dopiero po chwili sprawca uciekł z miejsca zdarzenia z zabranymi rzeczami.
Jak poinformowała policja, poszkodowana straciła portfel z gotówką i dokumentami oraz klucze do mieszkania. Na szczęście nie odniosła poważnych obrażeń.
Monitoring pomógł w zatrzymaniu podejrzanego
Opublikowane nagranie z monitoringu pozwoliło policjantom wytypować podejrzanego. Okazał się nim 45-letni mieszkaniec Pragi Północ. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komendy.
W trakcie czynności przyznał się, gdzie wyrzucił skradzione przedmioty. Funkcjonariusze odzyskali większość rzeczy należących do seniorki. Brakowało jedynie gotówki.
Kolejna ofiara dzień wcześniej
Śledczy ustalili, że zatrzymany odpowiada także za inne podobne przestępstwo. Dzień wcześniej, w tym samym rejonie, miał okraść 89-letnią kobietę. W tym przypadku seniorka straciła torebkę z telefonem oraz pieniędzmi.
Policja potwierdziła, że sposób działania w obu sprawach był bardzo podobny. Sprawca wybierał starsze osoby i działał szybko, licząc na zaskoczenie ofiary.
Surowe zarzuty i areszt
45-latek został przesłuchany w Prokuraturze Rejonowej Warszawa–Praga Północ. Usłyszał zarzuty rozboju w warunkach multirecydywy oraz kradzieży zuchwałej w recydywie. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.
Za popełnione czyny mężczyźnie grozi kara od trzech do nawet 22,5 roku pozbawienia wolności.
Policja apeluje o ostrożność
Funkcjonariusze apelują, by szczególnie osoby starsze zachowały czujność w przestrzeni publicznej. Warto unikać noszenia wartościowych rzeczy w łatwo dostępnych miejscach i reagować na podejrzane zachowania w okolicy. Każde takie zdarzenie należy jak najszybciej zgłaszać policji.
Kucharz z dyplomem i szef kuchni w wielu restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.