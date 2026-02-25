Atakował starsze, samotne kobiety! Szokujące kulisy zatrzymania „mordercy z Mokotowa” Sześć ofiar, jeden sprawca. Warszawa wstrząśnięta zarzutami dla seryjnego zabójcy.
Modus operandi: Zaufanie, które zabijało
Z ustaleń prokuratury wynika, że podejrzany działał według ściśle określonego schematu. Podawał się za pracownika administracji, inkasenta lub oferował pomoc w zakupach, by zyskać zaufanie seniorek i wejść do ich mieszkań. Atakował niespodziewanie, a motywem większości zbrodni był rabunek oszczędności oraz biżuterii. Śledczy podkreślają wyjątkowe wyrachowanie sprawcy, który wybierał osoby najbardziej bezbronne i odizolowane społecznie.
Szczegóły aktu oskarżenia. Tabela faktów
Poniższe zestawienie podsumowuje dotychczasowe ustalenia organów ścigania w tej sprawie:
|Kategoria
|Ustalenia śledztwa
|Liczba ofiar
|6 kobiet (wiek 75-90 lat)
|Obszar działania
|Dzielnice Warszawy: Mokotów, Wola, Śródmieście
|Główne dowody
|Ślady biologiczne DNA, monitoring, zeznania świadków
|Zagrożenie karą
|Dożywotnie pozbawienie wolności
Przełom dzięki „Archiwum X” i nowoczesnej nauce
Zatrzymanie sprawcy i postawienie zarzutów w 2026 roku było możliwe dzięki ponownej analizie próbek zabezpieczonych na miejscach zbrodni sprzed kilku lat. Prokuratura połączyła siły z policjantami z tzw. Archiwum X, wykorzystując nowoczesne techniki profilowania genetycznego. Okazało się, że ślady pozostawione w mieszkaniach różnych ofiar należą do tej samej osoby, co pozwoliło na ostateczne zidentyfikowanie i ujęcie podejrzanego.
Bezpieczeństwo seniorów – apel policji
W związku z tą sprawą służby ponownie apelują o ostrożność do osób starszych oraz ich rodzin:
- Ograniczone zaufanie: Nigdy nie wpuszczaj do domu nieznajomych, nawet jeśli podają się za urzędników lub serwisantów bez wcześniejszego umówienia.
- Weryfikacja tożsamości: W razie wątpliwości zadzwoń do administracji lub na policję (nr 112), by potwierdzić, czy dana osoba faktycznie ma prawo przebywać w budynku.
- Kontakt z bliskimi: Regularne rozmowy telefoniczne z rodziną lub sąsiadami mogą uratować życie – alarmuj bliskich o każdej podejrzanej sytuacji.
Źródło: Opracowanie na podstawie oficjalnej depeszy PAP oraz komunikatu Prokuratury Okręgowej w Warszawie (luty 2026).
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.