Atakował starsze, samotne kobiety! Szokujące kulisy zatrzymania „mordercy z Mokotowa” Sześć ofiar, jeden sprawca. Warszawa wstrząśnięta zarzutami dla seryjnego zabójcy.

Warszawska prokuratura postawiła zarzuty mężczyźnie podejrzanemu o dokonanie serii brutalnych zabójstw na przestrzeni ostatnich lat. Ofiarami „seryjnego mordercy z Warszawy” padały wyłącznie starsze kobiety mieszkające samotnie. Śledczy, dzięki zaawansowanym badaniom DNA oraz analizie archiwalnych akt, powiązali oskarżonego z sześcioma zgonami, które wcześniej uznawano za niewyjaśnione lub naturalne.

Modus operandi: Zaufanie, które zabijało Z ustaleń prokuratury wynika, że podejrzany działał według ściśle określonego schematu. Podawał się za pracownika administracji, inkasenta lub oferował pomoc w zakupach, by zyskać zaufanie seniorek i wejść do ich mieszkań. Atakował niespodziewanie, a motywem większości zbrodni był rabunek oszczędności oraz biżuterii. Śledczy podkreślają wyjątkowe wyrachowanie sprawcy, który wybierał osoby najbardziej bezbronne i odizolowane społecznie.

Szczegóły aktu oskarżenia. Tabela faktów Poniższe zestawienie podsumowuje dotychczasowe ustalenia organów ścigania w tej sprawie: Kategoria Ustalenia śledztwa Liczba ofiar 6 kobiet (wiek 75-90 lat) Obszar działania Dzielnice Warszawy: Mokotów, Wola, Śródmieście Główne dowody Ślady biologiczne DNA, monitoring, zeznania świadków Zagrożenie karą Dożywotnie pozbawienie wolności

Przełom dzięki „Archiwum X” i nowoczesnej nauce Zatrzymanie sprawcy i postawienie zarzutów w 2026 roku było możliwe dzięki ponownej analizie próbek zabezpieczonych na miejscach zbrodni sprzed kilku lat. Prokuratura połączyła siły z policjantami z tzw. Archiwum X, wykorzystując nowoczesne techniki profilowania genetycznego. Okazało się, że ślady pozostawione w mieszkaniach różnych ofiar należą do tej samej osoby, co pozwoliło na ostateczne zidentyfikowanie i ujęcie podejrzanego.