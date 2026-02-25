Atakował starsze, samotne kobiety! Szokujące kulisy zatrzymania „mordercy z Mokotowa” Sześć ofiar, jeden sprawca. Warszawa wstrząśnięta zarzutami dla seryjnego zabójcy.

25 lutego 2026 13:07 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Warszawska prokuratura postawiła zarzuty mężczyźnie podejrzanemu o dokonanie serii brutalnych zabójstw na przestrzeni ostatnich lat. Ofiarami „seryjnego mordercy z Warszawy” padały wyłącznie starsze kobiety mieszkające samotnie. Śledczy, dzięki zaawansowanym badaniom DNA oraz analizie archiwalnych akt, powiązali oskarżonego z sześcioma zgonami, które wcześniej uznawano za niewyjaśnione lub naturalne.

Zobacz również:

Fot. Shutterstock

Modus operandi: Zaufanie, które zabijało

Z ustaleń prokuratury wynika, że podejrzany działał według ściśle określonego schematu. Podawał się za pracownika administracji, inkasenta lub oferował pomoc w zakupach, by zyskać zaufanie seniorek i wejść do ich mieszkań. Atakował niespodziewanie, a motywem większości zbrodni był rabunek oszczędności oraz biżuterii. Śledczy podkreślają wyjątkowe wyrachowanie sprawcy, który wybierał osoby najbardziej bezbronne i odizolowane społecznie.

Zobacz również:

Szczegóły aktu oskarżenia. Tabela faktów

Poniższe zestawienie podsumowuje dotychczasowe ustalenia organów ścigania w tej sprawie:

Kategoria Ustalenia śledztwa
Liczba ofiar 6 kobiet (wiek 75-90 lat)
Obszar działania Dzielnice Warszawy: Mokotów, Wola, Śródmieście
Główne dowody Ślady biologiczne DNA, monitoring, zeznania świadków
Zagrożenie karą Dożywotnie pozbawienie wolności

Przełom dzięki „Archiwum X” i nowoczesnej nauce

Zatrzymanie sprawcy i postawienie zarzutów w 2026 roku było możliwe dzięki ponownej analizie próbek zabezpieczonych na miejscach zbrodni sprzed kilku lat. Prokuratura połączyła siły z policjantami z tzw. Archiwum X, wykorzystując nowoczesne techniki profilowania genetycznego. Okazało się, że ślady pozostawione w mieszkaniach różnych ofiar należą do tej samej osoby, co pozwoliło na ostateczne zidentyfikowanie i ujęcie podejrzanego.

Bezpieczeństwo seniorów – apel policji

W związku z tą sprawą służby ponownie apelują o ostrożność do osób starszych oraz ich rodzin:

  • Ograniczone zaufanie: Nigdy nie wpuszczaj do domu nieznajomych, nawet jeśli podają się za urzędników lub serwisantów bez wcześniejszego umówienia.
  • Weryfikacja tożsamości: W razie wątpliwości zadzwoń do administracji lub na policję (nr 112), by potwierdzić, czy dana osoba faktycznie ma prawo przebywać w budynku.
  • Kontakt z bliskimi: Regularne rozmowy telefoniczne z rodziną lub sąsiadami mogą uratować życie – alarmuj bliskich o każdej podejrzanej sytuacji.

 

Źródło: Opracowanie na podstawie oficjalnej depeszy PAP oraz komunikatu Prokuratury Okręgowej w Warszawie (luty 2026).

 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl