Australia blokuje 4,7 miliona kont nieletnich! Polskie władze zapowiadają podobne restrykcje na luty.
Wielkie koncerny technologiczne działające na terenie Australii przeprowadziły masową akcję usuwania profili należących do osób poniżej dozwolonego progu wiekowego, co zaowocowało zablokowaniem niemal pięciu milionów użytkowników. Ten globalny precedens budzi ogromne zainteresowanie w Polsce, gdzie rząd planuje ogłosić własny projekt ustawy o ochronie dzieci w internecie już w lutym 2026 roku.
Czy polskie rodziny są przygotowane na cyfrową rewolucję, która może całkowicie zmienić sposób korzystania z najpopularniejszych aplikacji społecznościowych?
Skuteczna weryfikacja wieku w Australii. Jak platformy wykrywają dzieci?
Działania podjęte przez platformy takie jak Meta oraz TikTok w Australii są bezpośrednią odpowiedzią na zaostrzenie tamtejszych przepisów dotyczących bezpieczeństwa online. W 2026 roku firmy te wykorzystują zaawansowane narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które analizują wzorce zachowań użytkowników i potrafią z dużym prawdopodobieństwem określić ich realny wiek. Zablokowanie 4,7 miliona kont to dowód na to, że dotychczasowe metody deklarowania daty urodzenia były nieskuteczne i pozwalały milionom dzieci na omijanie barier ochronnych. Australia stała się poligonem doświadczalnym dla nowych technologii biometrycznych oraz systemów weryfikacji tożsamości, które mają zagwarantować, że dostęp do treści przeznaczonych dla dorosłych oraz młodzieży powyżej szesnastego roku życia będzie szczelnie monitorowany.
Warto zauważyć, że proces ten wywołuje ożywioną dyskusję o prywatności użytkowników oraz o granicach kontroli korporacji nad naszym życiem prywatnym. W 2026 roku eksperci wskazują, że bez tak drastycznych kroków nie da się powstrzymać narastającej fali uzależnień oraz cyberprzemocy wśród najmłodszych. Twoja wiedza o tych globalnych trendach pozwala zrozumieć, dlaczego polski rząd decyduje się na podobną ścieżkę legislacyjną. Stabilność emocjonalna przyszłych pokoleń wymaga bowiem stworzenia ram prawnych, które wymuszą na gigantach z Doliny Krzemowej realną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ich usług na każdym lokalnym rynku.
Plany polskiego rządu na luty 2026 roku. Zakaz do piętnastego roku życia
Polski Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski otwarcie zapowiada, że wzorem Australii oraz innych państw dążących do ochrony dzieci, w lutym 2026 roku zostanie zaprezentowany projekt ustawy wprowadzający ograniczenia w korzystaniu z mediów społecznościowych. Polska propozycja zakłada, że dostęp do popularnych portali będzie zakazany dla osób poniżej piętnastego roku życia, o ile nie posiadają one wyraźnej zgody opiekunów prawnych zweryfikowanej przez systemy państwowe. Rząd kładzie duży nacisk na to, aby nowe prawo nie było tylko pustym zapisem, lecz posiadało skuteczne narzędzia egzekucji i wysokie kary dla firm ignorujących bezpieczeństwo młodych Polaków.
Poniższa tabela przedstawia porównanie obecnych trendów legislacyjnych w Polsce oraz w Australii w 2026 roku:
|Kategoria regulacji
|Model australijski w 2026 roku
|Planowany model polski w 2026 roku
|Minimalna granica wieku
|16 lat bez wyjątków
|15 lat (możliwa zgoda rodziców)
|Weryfikacja tożsamości
|Systemy biometryczne oraz bankowe
|Zintegrowany system mObywatel
|Odpowiedzialność firm
|Kary liczone w milionach dolarów
|Procentowe kary od obrotu światowego
|Cel nadrzędny
|Ochrona przed szkodliwym wpływem algorytmów
|Zdrowie psychiczne oraz higiena cyfrowa
Dla Ciebie jako rodzica lub opiekuna plany polskiego rządu oznaczają konieczność większego zaangażowania w cyfrowy świat Twoich dzieci. W 2026 roku państwo zamierza dostarczyć gotowe rozwiązania techniczne, które ułatwią rodzicom sprawowanie nadzoru bez konieczności bycia ekspertem od technologii. Stabilność wychowawcza oraz bezpieczeństwo Twojej rodziny są fundamentem tych zmian, które mają na celu odciągnięcie młodzieży od ekranów smartfonów i skierowanie ich uwagi na bezpośrednie relacje rówieśnicze oraz aktywność fizyczną. Wiedza o tym, że podobne zmiany zachodzą w Australii, daje pewność, że Polska podąża w stronę nowoczesnych standardów ochrony ludzkiego dobrostanu w dobie sztucznej inteligencji.
Wyzwania techniczne i społeczne w 2026 roku. Co nas czeka w kolejnych miesiącach?
Wdrożenie tak ambitnego planu wiąże się z wieloma wyzwaniami, począwszy od skuteczności blokowania kont, aż po ryzyko przenoszenia się młodzieży do mniej kontrolowanych części internetu. W 2026 roku polskie Ministerstwo Cyfryzacji planuje szerokie konsultacje społeczne, aby projekt ustawy był dopasowany do realiów współczesnej szkoły oraz potrzeb rodzin. Edukacja o higienie cyfrowej będzie prowadzona równolegle z wprowadzaniem zakazów, co ma pozwolić na trwałą zmianę nawyków młodego pokolenia. Twoja czujność oraz otwartość na rozmowę z dziećmi o tych zmianach będą kluczowe dla powodzenia całej reformy w nadchodzącym roku.
Będziemy dla Państwa stale monitorować postępy prac nad ustawą i informować o wszelkich nowych wytycznych, które pojawią się w lutym 2026 roku. Naszym celem jest dostarczanie rzetelnej wiedzy, która pomoże Państwu przygotować się na nadchodzącą rewolucję w polskim internecie i upewnić się, że Wasze dzieci rozwijają się w bezpiecznym środowisku. Wiedza o tym, że miliony kont nieletnich są już blokowane na świecie, to dowód na to, że czas niekontrolowanego dostępu do sieci dobiega końca. Zapraszamy do śledzenia naszych kolejnych analiz, które pomogą Państwu mądrze i bezpiecznie zarządzać domowymi finansami oraz relacjami w świecie zdominowanym przez technologie.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.