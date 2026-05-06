Autostrada A4 zostanie przedłużona do Lwowa! Polskie firmy mają budować i finansować trasę.
Pojawiły się plany połączenia polskiej sieci dróg szybkiego ruchu bezpośrednio z ukraińskim węzłem we Lwowie. Inwestycja zakłada przedłużenie autostrady A4 od granicy w Korczowej, a w realizację projektu mają być zaangażowane polskie podmioty gospodarcze i instytucje finansowe.
Zgodnie z informacjami serwisu Forsal.pl, projekt ten stanowi kluczowy element planowanej odbudowy Ukrainy oraz integracji tamtejszego systemu transportowego z europejskimi korytarzami. Trasa od przejścia granicznego Korczowa-Krakowiec do Lwowa ma umożliwić płynny ruch towarowy i osobowy z Europy Zachodniej w głąb Ukrainy.
Rola Polski w realizacji inwestycji
Artykuł wskazuje na szerokie zaangażowanie strony polskiej w to przedsięwzięcie. Udział Polaków ma obejmować kilka obszarów:
- Wykonawstwo: Polskie firmy budowlane mają brać bezpośredni udział w pracach konstrukcyjnych na terenie Ukrainy.
- Projektowanie: Strona polska ma być odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji technicznej oraz projektów inżynieryjnych niezbędnych do budowy autostrady.
- Wsparcie finansowe: W finansowanie udziału polskich wykonawców mają zostać zaangażowane polskie instytucje, w tym Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).
Finansowanie i model współpracy
Środki na budowę ukraińskiego odcinka autostrady mają pochodzić z funduszy międzynarodowych oraz kredytów. Model finansowania zakłada wykorzystanie mechanizmów wspierających eksport i inwestycje zagraniczne, co ma zabezpieczyć interesy polskich przedsiębiorstw biorących udział w projekcie. Jak podaje Forsal.pl, strona ukraińska deklaruje przygotowanie terenów pod budowę, co ma przyspieszyć start prac po sfinalizowaniu rozmów międzypaństwowych.
Znaczenie strategiczne korytarza A4
Przedłużenie A4 do Lwowa jest postrzegane jako priorytet w kontekście logistycznym. Obecnie autostrada A4 kończy się na granicy państwa, co tworzy wąskie gardło w transporcie na Wschód. Nowy odcinek ma stać się główną arterią dla dostaw materiałów niezbędnych do odbudowy zniszczonej infrastruktury oraz stałym łącznikiem gospodarczym między Polską a Ukrainą.
Projekt znajduje się obecnie w fazie uzgodnień politycznych i planistycznych. Realizacja tego zadania ma wzmocnić pozycję polskich firm na ukraińskim rynku budowlanym i stać się wzorcem dla kolejnych wspólnych inwestycji infrastrukturalnych.
Źródło: Opracowanie na podstawie artykułu serwisu Forsal.pl dotyczącego planów budowy autostrady z Korczowej do Lwowa (05.05.2026).
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.