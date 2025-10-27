Awantura na Mokotowie. Mężczyzna wyrzuca rzeczy przez okno. W akcji negocjator
Na warszawskim Mokotowie doszło do niebezpiecznej sytuacji. W jednym z mieszkań przy ulicy Olkulskiej mężczyzna wszczął awanturę, po czym zaczął wyrzucać przez okno różne przedmioty. Część z nich spadła na zaparkowane pod blokiem samochody, powodując uszkodzenia. Na miejscu działa policja, w tym policyjny negocjator.
Policja potwierdza interwencję
– Otrzymaliśmy informację o awanturze domowej. Na miejscu funkcjonariusze prowadzą czynności i działania. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w trakcie awantury mężczyzna zaczął wyrzucać z mieszkania różne przedmioty i uszkodził znajdujące się przed budynkiem pojazdy. Policjanci prowadzą działania z udziałem negocjatora, trwają rozmowy z mężczyzną – przekazał Jacek Wiśniewski z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.
Jak informuje TVN Warszawa, mężczyzna przebywa w mieszkaniu sam. Według nieoficjalnych informacji miał się zdenerwować, gdy jego żona wyszła z domu. Funkcjonariusze znają ten adres – wcześniej również interweniowali w tym miejscu.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Służby apelują, by nie zbliżać się do rejonu zdarzenia. Ulica Olkulska została częściowo zablokowana, a przechodnie proszeni są o zachowanie ostrożności. Choć sytuacja jest pod kontrolą policji, funkcjonariusze nadal prowadzą negocjacje z mężczyzną, by zakończyć interwencję w sposób bezpieczny dla wszystkich.
Takie zdarzenia pokazują, jak szybko napięcie w czterech ścianach może przerodzić się w realne zagrożenie. Policjanci przypominają, że w razie podobnych sytuacji warto reagować — wezwać pomoc, zanim emocje wymkną się spod kontroli.
