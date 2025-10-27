Awantura na Mokotowie. Mężczyzna wyrzuca rzeczy przez okno. W akcji negocjator

27 października 2025 20:47 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Na warszawskim Mokotowie doszło do niebezpiecznej sytuacji. W jednym z mieszkań przy ulicy Olkulskiej mężczyzna wszczął awanturę, po czym zaczął wyrzucać przez okno różne przedmioty. Część z nich spadła na zaparkowane pod blokiem samochody, powodując uszkodzenia. Na miejscu działa policja, w tym policyjny negocjator.

Fot. Warszawa w Pigułce

Policja potwierdza interwencję

Otrzymaliśmy informację o awanturze domowej. Na miejscu funkcjonariusze prowadzą czynności i działania. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w trakcie awantury mężczyzna zaczął wyrzucać z mieszkania różne przedmioty i uszkodził znajdujące się przed budynkiem pojazdy. Policjanci prowadzą działania z udziałem negocjatora, trwają rozmowy z mężczyzną – przekazał Jacek Wiśniewski z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Jak informuje TVN Warszawa, mężczyzna przebywa w mieszkaniu sam. Według nieoficjalnych informacji miał się zdenerwować, gdy jego żona wyszła z domu. Funkcjonariusze znają ten adres – wcześniej również interweniowali w tym miejscu.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Służby apelują, by nie zbliżać się do rejonu zdarzenia. Ulica Olkulska została częściowo zablokowana, a przechodnie proszeni są o zachowanie ostrożności. Choć sytuacja jest pod kontrolą policji, funkcjonariusze nadal prowadzą negocjacje z mężczyzną, by zakończyć interwencję w sposób bezpieczny dla wszystkich.

Takie zdarzenia pokazują, jak szybko napięcie w czterech ścianach może przerodzić się w realne zagrożenie. Policjanci przypominają, że w razie podobnych sytuacji warto reagować — wezwać pomoc, zanim emocje wymkną się spod kontroli.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl