Awantura na Moście Siekierkowskim. Kierowca bez prawa jazdy sparaliżował ruch i stawiał opór policji

11 kwietnia 2026 14:52 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Poranek na Moście Siekierkowskim w Warszawie przyniósł poważne utrudnienia i nerwową interwencję służb. Policja zatrzymała kierowcę, który nie tylko stwarzał zagrożenie na drodze, ale też odmówił współpracy i prowadził transmisję w sieci.

Fot. Warszawa w Pigułce

Niebezpieczna jazda i szybka reakcja policji

Do zdarzenia doszło przed godziną 7 rano. Funkcjonariusze stołecznej drogówki zatrzymali kierującego Fordem Transitem, który poruszał się w sposób zagrażający innym uczestnikom ruchu.

Na tym jednak problemy się nie skończyły. Stan techniczny pojazdu okazał się na tyle zły, że policjanci natychmiast zatrzymali dowód rejestracyjny i zakazali dalszej jazdy.

Kierowca nie wykonywał poleceń. Interwencja się przedłużyła

Sytuacja szybko się zaostrzyła. Mężczyzna odmówił opuszczenia pojazdu i nie reagował na polecenia funkcjonariuszy. Co więcej, w trakcie całej interwencji prowadził transmisję w mediach społecznościowych, co dodatkowo utrudniało działania policji.

Z powodu zdarzenia konieczne było czasowe zablokowanie jednego z pasów ruchu na moście, co przełożyło się na utrudnienia dla kierowców w godzinach porannego szczytu.

Szokujące ustalenia. Nie miał prawa jazdy

W trakcie dalszych czynności wyszło na jaw coś jeszcze poważniejszego. Jak ustalili policjanci, wobec kierowcy już wcześniej – w lutym – wydano decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

To oznacza, że mężczyzna w ogóle nie powinien prowadzić pojazdu. Sprawa trafi teraz do sądu.

Auto odholowane, użyto siły

Z uwagi na brak współpracy ze strony kierowcy oraz stan pojazdu, podjęto decyzję o jego usunięciu z drogi. Na miejsce wezwano lawetę, a koszty całej operacji poniesie właściciel.

Policjanci byli również zmuszeni użyć środków przymusu bezpośredniego, aby doprowadzić mężczyznę do opuszczenia pojazdu i zakończyć interwencję.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna