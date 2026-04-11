Awantura na Moście Siekierkowskim. Kierowca bez prawa jazdy sparaliżował ruch i stawiał opór policji
Poranek na Moście Siekierkowskim w Warszawie przyniósł poważne utrudnienia i nerwową interwencję służb. Policja zatrzymała kierowcę, który nie tylko stwarzał zagrożenie na drodze, ale też odmówił współpracy i prowadził transmisję w sieci.
Niebezpieczna jazda i szybka reakcja policji
Do zdarzenia doszło przed godziną 7 rano. Funkcjonariusze stołecznej drogówki zatrzymali kierującego Fordem Transitem, który poruszał się w sposób zagrażający innym uczestnikom ruchu.
Na tym jednak problemy się nie skończyły. Stan techniczny pojazdu okazał się na tyle zły, że policjanci natychmiast zatrzymali dowód rejestracyjny i zakazali dalszej jazdy.
Kierowca nie wykonywał poleceń. Interwencja się przedłużyła
Sytuacja szybko się zaostrzyła. Mężczyzna odmówił opuszczenia pojazdu i nie reagował na polecenia funkcjonariuszy. Co więcej, w trakcie całej interwencji prowadził transmisję w mediach społecznościowych, co dodatkowo utrudniało działania policji.
Z powodu zdarzenia konieczne było czasowe zablokowanie jednego z pasów ruchu na moście, co przełożyło się na utrudnienia dla kierowców w godzinach porannego szczytu.
Szokujące ustalenia. Nie miał prawa jazdy
W trakcie dalszych czynności wyszło na jaw coś jeszcze poważniejszego. Jak ustalili policjanci, wobec kierowcy już wcześniej – w lutym – wydano decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.
To oznacza, że mężczyzna w ogóle nie powinien prowadzić pojazdu. Sprawa trafi teraz do sądu.
Auto odholowane, użyto siły
Z uwagi na brak współpracy ze strony kierowcy oraz stan pojazdu, podjęto decyzję o jego usunięciu z drogi. Na miejsce wezwano lawetę, a koszty całej operacji poniesie właściciel.
Policjanci byli również zmuszeni użyć środków przymusu bezpośredniego, aby doprowadzić mężczyznę do opuszczenia pojazdu i zakończyć interwencję.
