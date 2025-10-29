Awantura w schronisku. Urlop zakończył w kajdankach na ziemi
W schronisku nad Morskim Okiem doszło do niebezpiecznego incydentu. Policjanci z Bukowiny Tatrzańskiej interweniowali wobec pary turystów, którzy zachowywali się agresywnie wobec obsługi i innych gości. Jak poinformowała zakopiańska policja, sytuacja wymknęła się spod kontroli w poniedziałek 27 października około godziny 18.
Z relacji świadków wynika, że para – 37-latek z województwa pomorskiego i 48-latka ze śląskiego – miała nie tylko wszcząć awanturę, ale również dopuścić się kradzieży dwóch puszek piwa. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, awanturnicy przenieśli się już do innego budynku. Próba ich uspokojenia zakończyła się wybuchem agresji.
Policjanci zmuszeni byli do użycia siły i obezwładnienia mężczyzny, który – jak podano – był pod wpływem alkoholu i stanowił zagrożenie dla siebie oraz innych. Podobnie zachowywała się towarzysząca mu kobieta. Oboje zostali zatrzymani i przewiezieni do Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem.
Po wytrzeźwieniu agresywni turyści usłyszeli zarzuty dotyczące popełnionych wykroczeń. Jak ironicznie podkreśla policja, kobieta zamieniła „pokój z widokiem na Tatry” na znacznie mniej komfortowe pomieszczenie w zakopiańskiej izbie zatrzymań.
Funkcjonariusze przypominają, że w górach – podobnie jak wszędzie – obowiązuje poszanowanie zasad współżycia społecznego, a alkohol nie może być usprawiedliwieniem dla agresji czy łamania prawa.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.