Awantura w warszawskim autobusie. Ogrzewanie zamiast klimatyzacji. Zdesperowani pasażerowie zatrzymali pojazd
Około godziny 21.30 w warszawskim autobusie linii 142 doszło do awantury. Zdesperowani pasażerowie zatrzymali pojazd.
Ogrzewanie zamiast klimatyzacji. Pasażerowie bali się o swoje zdrowie
W autobusie linii 142 jadącym w kierunku Ronda Wiatraczna było kilkanaście osób, w tym głównie osoby starsze. Wszystkie zgodnie twierdziły, że z nawiewów zamiast upragnionego zimna, płynie ciepłe powietrze. Pasażerowie próbowali otworzyć okna. Dwa udało się otworzyć, ale ulga była niewielka.
W akcie desperacji, po wielu nawoływaniach, udało się zatrzymać pojazd na jednym z przystanków. Do pasażerów wyszedł kierowca, który oświadczył, że klimatyzacja działa tak od samego rana i on też jej nie ma. Doszło do ostrej wymiany zdań. Zdenerwowani pasażerowie zaczęli dyskutować z prowadzącym, ale nic to nie dało, ponieważ kierowca przyznał, że nie ma żadnego wpływu na działanie urządzenia. Po kilku minutach autobus ruszył, a między podróżującymi wywiązała się dłuższa dyskusja na temat tego czy kierowca miał wpływ na działanie ogrzewania.
Kto miał rację?
W tym przypadku najuczciwsza odpowiedź brzmi: rację mogli mieć jednocześnie pasażerowie i kierowca, ale odpowiedzialność za problem nie kończy się na osobie siedzącej za kierownicą.
Z informacji publikowanych przez Warszawę 19115 wynika, że latem w pojazdach komunikacji miejskiej temperatura powinna utrzymywać się w granicach 18-25 stopni Celsjusza. W autobusach wyposażonych w klimatyzację system chłodzenia uruchamia się automatycznie, gdy temperatura w środku przekroczy 25 stopni. To oznacza, że pasażerowie mieli pełne prawo oczekiwać, że w pojeździe będzie chłodniej, a nie cieplej niż na zewnątrz.
Jednocześnie z tych samych informacji wynika, że kierowca nie ma realnej możliwość „podkręcenia” klimatyzacji. System chłodzenia w wielu pojazdach jest zautomatyzowany, a prowadzący może nawet nie wiedzieć, że w części pasażerskiej klimatyzacja działa źle. Kabina kierowcy i przestrzeń dla pasażerów to nie zawsze to samo środowisko. Kierowca może więc odczuwać inną temperaturę niż osoby siedzące z tyłu autobusu.
Nie oznacza to jednak, że po zgłoszeniu problemu kierowca powinien wzruszyć ramionami. Według miejskich zasad, jeśli klimatyzacja nie działa albo działa niewystarczająco, pasażerowie powinni poinformować o tym prowadzącego. Ten powinien wtedy podjąć działania możliwe w trasie: otworzyć szyberdachy, włączyć nawiewy, a na pętli odblokować okna. Następnie powinien zgłosić niesprawną klimatyzację do centrali ruchu. Tam zapada decyzja, czy pojazd ma zostać podmieniony, czy skierowany do naprawy.
To ważny szczegół: kierowca nie jest winny awarii, ale powinien ją zgłosić. Jeżeli autobus od rana jeździł z niesprawnym chłodzeniem, to problem powinien trafić do przewoźnika i centrali ruchu znacznie wcześniej. Szczególnie w czasie upałów, gdy w pojeździe jadą osoby starsze, chore albo słabsze, sprawa przestaje być wyłącznie kwestią komfortu.
W praktyce pasażerowie mieli więc prawo domagać się reakcji. Jeżeli w autobusie zamiast chłodnego powietrza leciało ciepłe, a w środku było kilkanaście osób, w tym głównie seniorzy, nie była to błahostka ani zwykłe narzekanie na temperaturę. To mogła być sytuacja potencjalnie niebezpieczna.
Kierowca najprawdopodobniej mówić jednak prawdę, twierdząc, że sam nie ma wpływu na pracę klimatyzacji. Nie on naprawia układ chłodzenia i nie on decyduje jednoosobowo o wycofaniu autobusu z trasy. Może natomiast zgłosić problem i wykonać działania przewidziane procedurą.
Upał może być realnym zagrożeniem dla zdrowia. Państwowa Straż Pożarna przypomina, że wysokie temperatury mogą prowadzić do odwodnienia, udaru cieplnego i pogorszenia stanu osób przewlekle chorych, a szczególnie narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży i osoby z problemami zdrowotnymi.
Z kolei serwis pacjent.gov.pl wskazuje, że objawami przegrzania mogą być m.in. zawroty głowy, nudności, dreszcze, przyspieszony oddech, wysoka temperatura ciała czy suchość skóry. W takich przypadkach trzeba reagować natychmiast.
Co mogą zrobić pasażerowie w takiej sytuacji?
Warszawa 19115 wskazuje, że informacje o niedziałającej klimatyzacji można przekazywać przez stronę internetową WTP, w Punkcie Obsługi Pasażerów, listownie albo telefonicznie pod numerem 19115. W zgłoszeniu warto podać godzinę, miejsce zdarzenia, numer linii i numer taborowy pojazdu. Jeśli pasażer poda swoje dane, zgłoszenie może zostać potraktowane jako oficjalna skarga, na którą powinien otrzymać odpowiedź.
Wniosek jest prosty: pasażerowie słusznie alarmowali, bo w czasie upałów przegrzany autobus może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Kierowca mógł jednak rzeczywiście nie mieć możliwości ręcznego naprawienia lub ustawienia klimatyzacji. Największe pytanie brzmi więc nie tyle, czy winny był kierowca, ale dlaczego pojazd z tak działającym systemem chłodzenia miał kursować przez cały dzień.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.