Awaria aplikacji IKO? Klienci PKO BP zgłaszają problemy z logowaniem i przelewami

31 października 2025 13:31 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Użytkownicy PKO Banku Polskiego informują o poważnych problemach z działaniem aplikacji mobilnej IKO. Na ekranach telefonów pojawia się komunikat:

Fot. Warszawa w Pigułce


„Aplikacja IKO obecnie nie działa. Pracujemy już nad tym, aby przywrócić pełną dostępność aplikacji. Przepraszamy za utrudnienia.”

Klienci zgłaszają błędy i opóźnienia w przelewach

Zgłoszenia napływają głównie z mediów społecznościowych. Wielu klientów skarży się nie tylko na brak dostępu do aplikacji, ale również na opóźnienia w realizacji przelewów przychodzących. Część osób nie może sprawdzić historii konta ani wykonać autoryzacji transakcji.

Na oficjalnym profilu PKO BP pojawiła się odpowiedź banku, który zapewnił, że trwają prace nad przywróceniem pełnej funkcjonalności systemu. „Prosimy spróbować ponownie – nie powinno być problemu” – przekazano w komunikacie.

E-kantor również nie działa

To kolejny problem techniczny, który dotknął bank w ciągu dnia. Wcześniej PKO BP poinformował o niedostępności e-kantoru spowodowanej awarią po stronie zewnętrznych dostawców usług telekomunikacyjnych. Bank podkreślił, że pozostałe systemy działają prawidłowo, a sytuacja jest stale monitorowana.

