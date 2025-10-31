Awaria aplikacji IKO? Klienci PKO BP zgłaszają problemy z logowaniem i przelewami
Użytkownicy PKO Banku Polskiego informują o poważnych problemach z działaniem aplikacji mobilnej IKO. Na ekranach telefonów pojawia się komunikat:
„Aplikacja IKO obecnie nie działa. Pracujemy już nad tym, aby przywrócić pełną dostępność aplikacji. Przepraszamy za utrudnienia.”
Klienci zgłaszają błędy i opóźnienia w przelewach
Zgłoszenia napływają głównie z mediów społecznościowych. Wielu klientów skarży się nie tylko na brak dostępu do aplikacji, ale również na opóźnienia w realizacji przelewów przychodzących. Część osób nie może sprawdzić historii konta ani wykonać autoryzacji transakcji.
Na oficjalnym profilu PKO BP pojawiła się odpowiedź banku, który zapewnił, że trwają prace nad przywróceniem pełnej funkcjonalności systemu. „Prosimy spróbować ponownie – nie powinno być problemu” – przekazano w komunikacie.
E-kantor również nie działa
To kolejny problem techniczny, który dotknął bank w ciągu dnia. Wcześniej PKO BP poinformował o niedostępności e-kantoru spowodowanej awarią po stronie zewnętrznych dostawców usług telekomunikacyjnych. Bank podkreślił, że pozostałe systemy działają prawidłowo, a sytuacja jest stale monitorowana.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.