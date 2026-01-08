Awaria ciepłownicza na Grzybowskiej. Poparzona kobieta trafiła do szpitala
W centrum Warszawy doszło do poważnej awarii sieci ciepłowniczej. Na ulicy Grzybowskiej pękła rura z gorącą wodą, w wyniku czego jedna z kobiet została poparzona i trafiła do szpitala. Część budynków przez wiele godzin pozostaje bez ogrzewania, a usunięcie awarii się wydłuża.
W centrum Warszawy doszło do poważnej awarii sieci ciepłowniczej. W nocy z 6 na 7 stycznia na ulicy Grzybowskiej pękła rura z gorącą wodą. W wyniku zdarzenia poparzona została kobieta, która trafiła do szpitala. Część budynków przez wiele godzin pozostawała bez ogrzewania i ciepłej wody, a prace naprawcze potrwają dłużej, niż pierwotnie zakładano.
Co się wydarzyło na Grzybowskiej?
Do awarii doszło około godziny 23.20 w rejonie skrzyżowania ulicy Grzybowskiej z aleją Jana Pawła II. Według informacji przekazanych przez policję, grupa trzech kobiet przechodziła w pobliżu miejsca uszkodzenia sieci. Jedna z nich poślizgnęła się i wpadła do rozlewiska gorącej wody.
Funkcjonariusze, którzy znajdowali się w pobliżu, udzielili poszkodowanej pierwszej pomocy. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Kobieta została przewieziona do szpitala z oparzeniami drugiego stopnia. Lżejszych obrażeń doznała także druga osoba, którą poinformowano o możliwości zgłoszenia się na SOR.
Skutki awarii w centrum miasta
Uszkodzenie rury ciepłowniczej spowodowało przerwy w dostawie ciepła i ciepłej wody. Początkowo problem dotknął 15 budynków, w tym obiekty mieszkalne oraz żłobek. Teren awarii został zabezpieczony, a fragment ulicy Grzybowskiej wyłączono z ruchu.
Ekipy techniczne przystąpiły do usuwania skutków zdarzenia. Konieczne było oczyszczenie jezdni z wypłukanego piasku oraz przygotowanie miejsca do naprawy uszkodzonego odcinka sieci.
Część budynków nadal bez ogrzewania
W ciągu środy udało się przywrócić dostawy ciepła i ciepłej wody do większości obiektów. Ostatecznie ogrzewanie wróciło do 10 budynków. W czwartek rano bez ciepła nadal pozostawały cztery adresy: przy ulicy Grzybowskiej 9, alei Jana Pawła II 20 i 22 oraz przy ulicy Twardej 18.
Według najnowszych informacji prace naprawcze nie zakończyły się zgodnie z pierwotnym harmonogramem. Usunięcie awarii zostało przesunięte, a dostawy ciepła mają zostać wznowione do godziny 12 w czwartek.
Zmiany w organizacji ruchu i komunikacji
Awaria wpłynęła także na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Autobusy linii 106 zostały skierowane na trasę objazdową. Pojazdy omijały fragment ulicy Grzybowskiej i nie obsługiwały jednego z przystanków przy alei Jana Pawła II.
W środę po południu częściowo przywrócono ruch samochodowy. Jeden pas ulicy Grzybowskiej w kierunku placu Grzybowskiego został ponownie udostępniony kierowcom.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Dla mieszkańców objętych awarią oznacza to kolejną noc bez pełnego komfortu cieplnego. Spółka odpowiedzialna za sieć zapewnia, że prace prowadzone są bez przerw, a priorytetem jest jak najszybsze przywrócenie dostaw.
Służby apelują o ostrożność w rejonach prowadzonych prac oraz o unikanie zabezpieczonych miejsc, gdzie może występować gorąca woda lub śliska nawierzchnia.
Podsumowanie
Awaria ciepłownicza na ulicy Grzybowskiej okazała się poważniejsza, niż początkowo zakładano. Jedna osoba została ranna, a część mieszkańców centrum Warszawy przez długi czas pozostawała bez ogrzewania. Prace naprawcze trwają, a służby zapowiadają przywrócenie dostaw ciepła jeszcze dziś.
