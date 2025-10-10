Awaria linii metra w Warszawie. Pociągi nagle stanęły, ludzie zdezorientowani
Poważna awaria sparaliżowała dziś rano warszawskie metro. Pociągi linii M1 kursują tylko między stacjami Kabaty i Plac Wilsona, a odcinek w kierunku Młocin został wyłączony z ruchu. Uruchomiono komunikację zastępczą, jednak pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami i zmianami tras.
Awaria metra w Warszawie. Pociągi linii M1 zawracają na Placu Wilsona
Poranny szczyt komunikacyjny w stolicy rozpoczął się od poważnych utrudnień. Z powodu awarii technicznej warszawskie metro kursuje dziś na skróconej trasie. Pociągi linii M1 dojeżdżają jedynie do stacji Plac Wilsona i tam zawracają. Odcinek od Placu Wilsona do Młocin został całkowicie wyłączony z ruchu.
Awaria na północnym odcinku M1
Jak poinformowały służby Warszawskiego Transportu Publicznego, przyczyną problemów jest awaria techniczna, która uniemożliwia obsługę północnej części pierwszej linii metra. Ruch pociągów odbywa się obecnie na trasie Kabaty – Plac Wilsona.
WTP uruchomiło zastępczą komunikację autobusową między Placem Wilsona a Młocinami. Autobusy kursują wahadłowo, jednak pasażerowie muszą liczyć się z wydłużonym czasem przejazdu.
Zmiany w kursowaniu drugiej linii metra
Utrudnienia na M1 wpływają również na działanie drugiej linii metra. Część pociągów kursujących w kierunku stacji Metro Młociny została skierowana bezpośrednio do stacji Plac Wilsona. Ma to na celu ułatwienie przesiadek i ograniczenie tłoku w rejonie dotkniętym awarią.
Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia
Służby techniczne metra pracują nad usunięciem usterki. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa w ruchu. Warszawski Transport Publiczny apeluje do pasażerów, by śledzili komunikaty i planowali podróż z uwzględnieniem opóźnień oraz zmian w kursowaniu metra.
Mieszkańcom stolicy zaleca się korzystanie z alternatywnych środków transportu – autobusów, tramwajów oraz drugiej linii metra, która na razie funkcjonuje bez zakłóceń.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.