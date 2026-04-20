Awaria płatności kartą. Klienci zgłaszają problemy w całej Polsce
Od rana klienci w całej Polsce napotykają poważne problemy z płatnościami bezgotówkowymi. Awaria systemu Polcard, jednego z największych operatorów terminali, uniemożliwia płacenie kartą w wielu sklepach i serwisach internetowych. Utrudnienia dotyczą kart VISA i Mastercard i obejmują różne regiony kraju, a operator potwierdza, że trwają prace nad przywróceniem pełnej sprawności systemu.
Awaria płatności kartą w Polsce. Problemy w sklepach i internecie
Problemy z płatnościami w całej Polsce
Awaria dotyczy systemu Polcard, który obsługuje tysiące terminali w Polsce. Utrudnienia obejmują płatności kartami VISA i Mastercard, niezależnie od banku. Oznacza to, że w wielu punktach handlowych transakcje kartą są obecnie niemożliwe lub kończą się niepowodzeniem.
Zgłoszenia o problemach pojawiają się od wczesnych godzin porannych i dotyczą różnych regionów kraju.
Awaria nie ogranicza się tylko do sklepów stacjonarnych. Problemy pojawiają się również podczas zakupów online, gdzie płatności kartą są realizowane przez systemy powiązane z Polcardem. Użytkownicy zgłaszają trudności na popularnych platformach zakupowych oraz w sklepach internetowych.
Operator potwierdza problemy
W oficjalnym komunikacie operator poinformował o czasowych utrudnieniach w działaniu części terminali.
Firma zapewnia, że trwają prace nad usunięciem awarii. Jednocześnie przeproszono klientów za niedogodności.
Na razie nie podano konkretnej godziny przywrócenia pełnej sprawności systemu.
Sprawdziliśmy, co to oznacza w praktyce
W praktyce oznacza to konieczność przygotowania się na alternatywne formy płatności. W wielu miejscach jedyną opcją może być gotówka lub inne metody płatności. Skala problemu jest duża, ponieważ Polcard obsługuje znaczną część rynku terminali w Polsce.
W zależności od sklepu lub platformy, dostępność płatności kartą może się różnić.
Co to oznacza dla Ciebie? Jak zapłacić podczas awarii
Jeśli planujesz zakupy, warto przygotować się na utrudnienia. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest posiadanie gotówki lub skorzystanie z innych dostępnych metod płatności.
W przypadku zakupów online warto sprawdzić, czy dostępne są przelewy natychmiastowe lub inne formy płatności elektronicznych.
Najważniejsze jest zachowanie spokoju. Awaria ma charakter techniczny i operator pracuje nad jej usunięciem.
W najbliższych godzinach sytuacja powinna się stopniowo poprawiać, jednak na razie warto liczyć się z utrudnieniami.
