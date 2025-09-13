Awaria płatności w całym kraju. Wydano nowy komunikat
Po dwóch godzinach chaosu w polskim handlu eService wydało oficjalny komunikat – awaria systemu płatności bezgotówkowych została usunięta. „Wszystkie funkcjonalności działają już poprawnie” – poinformowała firma obsługująca terminale płatnicze w tysiącach sklepów.
13 września przejdzie do historii polskiego handlu jako dzień, gdy przez dwie godziny większość sklepów w kraju mogła obsługiwać klientów tylko gotówkowo. Około godziny 12:00 rozpoczęła się masowa awaria terminali płatniczych, która sparaliżowała płatności kartami i BLIK-iem od Warszawy po Olkusz.
eService przeprasza i wyjaśnia
O godzinie 14:00 firma eService, będąca jednym z największych operatorów terminali płatniczych w Polsce, wydała oficjalny komunikat: „Wystąpiła awaria w działaniu usług płatności bezgotówkowych. Tuż po jej zdiagnozowaniu rozpoczęliśmy intensywne prace nad przywróceniem pełnej sprawności systemu”.
Dwie godziny później przyszła upragniona wiadomość: „Wszystkie funkcjonalności działają już poprawnie. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i dziękujemy za cierpliwość oraz zrozumienie”.
Lidl, Rossmann, stacje benzynowe – wszędzie ten sam problem
Skala awarii była ogromna. Problemy dotknęły zarówno duże sieci handlowe jak Lidl i Rossmann, jak i małe punkty usługowe oraz stacje benzynowe w całej Polsce.
Pani Justyna z Olkusza relacjonuje swoją przygodę w Lidlu: „Stojąc już przy kasie dowiedziałam się, że płatność jest możliwa tylko gotówką. Następnie w sklepie zaczęto emitować komunikaty, że płatność tylko gotówką. Wysłałam męża po gotówkę do bankomatu i na szczęście udało się wypłacić gotówkę”.
Podobne sceny rozgrywały się w całym kraju. Klienci zmuszeni byli do rezygnacji z zakupów lub szukania najbliższego bankomatu.
Downdetector potwierdził skalę problemu
Serwis Downdetector, który monitoruje awarie internetowych usług, odnotował gwałtowny wzrost zgłoszeń po godzinie 12:00. W szczytowym momencie odnotowano setki raportów o problemach z płatnościami kartami różnych banków oraz systemem BLIK.
To potwierdziło, że problem nie dotyczył pojedynczych banków, ale systemu rozliczeniowego obsługującego terminale płatnicze w całej Polsce.
Drugie takie zdarzenie w tym roku
To nie pierwsza poważna awaria systemu płatności w Polsce w 2025 roku. W marcu podobny problem dotknął terminale Polskich ePłatności, sparaliżując handel na niemal godzinę.
We wrześniu odnotowano również awarię systemu BLIK, która na szczęście została rozwiązana po kilkudziesięciu minutach. Częstotliwość takich incydentów budzi pytania o niezawodność polskiej infrastruktury płatności bezgotówkowych.
Chaos w sklepach i długie kolejki
Awaria spowodowała chaos w punktach handlowych. Klienci, którzy nie mieli przy sobie gotówki, musieli opuszczać sklepy z pustymi rękami. Ci, którzy zdecydowali się na wypłatę z bankomatu, tworzyli długie kolejki.
„Część klientów Lidla w Olkuszu zaczęła się denerwować z powodu awarii” – relacjonuje jedna z klientek. Pracownicy sklepów musieli wprowadzać komunikaty o płatnościach wyłącznie gotówkowych, co dodatkowo wydłużało obsługę.
Co robić podczas awarii płatności?
Piątkowa awaria to kolejne przypomnienie, jak ważne jest posiadanie gotówki awaryjnej. Eksperci radzą:
Zawsze miej przy sobie gotówkę – nawet niewielką kwotę na podstawowe zakupy. W sytuacjach awaryjnych gotówka jest najbardziej niezawodną formą płatności.
Sprawdzaj stan bankomatów – podczas awarii terminali bankomaty zazwyczaj działają normalnie, ale mogą się szybko opróżnić z gotówki.
Monitoruj komunikaty – śledzenie oficjalnych kanałów sklepów i operatorów płatności pomoże ci zorientować się w sytuacji.
Bądź cierpliwy – awarie są zazwyczaj krótkotrwałe, ale mogą powodować tymczasowy chaos w handlu.
Klienci apelowali o informacje
W mediach społecznościowych klienci eService skarżyli się na brak komunikacji podczas awarii. „U nas też nie działają terminale, infolinia również nie działa” – pisała jedna z użytkowniczek.
„Dodzwoniłem się do serwisanta, powiedział, że awaria globalna u nich i może to potrwać” – relacjonował inny klient. Brak szybkiej komunikacji potęgował frustrację przedsiębiorców i klientów.
Eksperten radzi sprawdzić podwójne obciążenia
Portal branżowy Niebezpiecznik.pl ostrzega: „Jeśli płaciliście dziś kartą, sprawdźcie, czy transakcja nie została naliczona dwa razy”. Podczas awarii systemów płatniczych może dochodzić do nieprawidłowego przetwarzania transakcji.
Eksperci radzą sprawdzenie historii operacji w aplikacjach bankowych i zgłaszanie ewentualnych podwójnych obciążeń do swojego banku.
Konsekwencje dla polskiego handlu
Dwugodzinna awaria pokazała, jak bardzo polski handel stał się zależny od płatności bezgotówkowych. Według NBP udział płatności kartami i mobilnymi przekroczył już 70% wszystkich transakcji.
Sklepy, które nie były przygotowane na obsługę gotówkową, straciły klientów i obroty. Szczególnie dotknęło to małe punkty usługowe, które często nie mają dużych zapasów gotówki na wydawanie reszty.
System płatności wymaga wzmocnienia
Częste awarie systemów płatniczych pokazują, że polska infrastruktura finansowa potrzebuje inwestycji w niezawodność. Operatorzy powinni wdrożyć systemy zapasowe, które zapobiegną całkowitym przestojom.
eService, jako jeden z większych operatorów terminali płatniczych, obsługuje tysiące punktów handlowych. Awaria takiej skali firm może sparaliżować znaczną część polskiego handlu.
Co dalej z bezpieczeństwem płatności?
Piątkowa awaria to ostrzeżenie dla całej branży. Operatorzy płatności muszą inwestować w:
Redundantne systemy zapasowe
Lepszą komunikację z klientami podczas awarii
Szybsze procedury naprawcze
Systemy wczesnego ostrzegania
Klienci z kolei powinni być przygotowani na sytuacje awaryjne, mając przy sobie alternatywne metody płatności.
Podsumowanie incydentu
Awaria eService z piątku 13 września to drugi poważny incydent tego typu w 2025 roku. Choć została szybko usunięta, pokazała słabe punkty polskiego systemu płatności bezgotówkowych.
Dla konsumentów najważniejsze wnioski to:
Zawsze miej przy sobie trochę gotówki
Sprawdzaj komunikaty podczas problemów z płatnościami
Kontroluj historię transakcji po awarii
Bądź przygotowany na tymczasowe utrudnienia
Mamy nadzieję, że operatorzy wyciągną wnioski z tej awarii i wzmocnią swoje systemy, by podobne sytuacje zdarzały się jak najrzadziej.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.