Awaria prądu na Mazowszu. Tysiące mieszkańców bez zasilania
Mieszkańcy kilku miejscowości powiatu piaseczyńskiego od rana siedzą bez prądu. Problem dotyka nie tylko Piaseczno, ale też okoliczne wsie. PGE zapowiada, że energia ma wrócić jeszcze dziś.
Awaria obejmuje pięć miejscowości
Bez zasilania pozostają mieszkańcy Piaseczna oraz czterech okolicznych miejscowości: Chyliczek, Gołkowa, Józefosławia, Parceli Obory oraz Starej Iwicznej. W samym Piasecznie problem dotyczy kilku ulic, choć ich pełna lista nie została jeszcze upubliczniona przez operatora sieci.
Awaria sparaliżowała codzienne funkcjonowanie zarówno domów, jak i lokalnych punktów usługowych. Bez prądu pozostają sklepy, punkty usługowe oraz instytucje publiczne. Mieszkańcy nie mogą korzystać z podstawowych urządzeń elektrycznych, co w godzinach porannych szczególnie utrudnia przygotowania do pracy i szkoły.
Ekipy PGE już pracują
Jak poinformowało PGE Dystrybucja, ekipy serwisowe zostały skierowane do usunięcia usterki zaraz po jej zgłoszeniu. Operator sieci zapewnił, że energia elektryczna zostanie przywrócona jeszcze w ciągu dnia – najpóźniej do godziny 14:00.
Na ten moment firma nie podała przyczyny awarii ani szacunkowej liczby poszkodowanych gospodarstw domowych. Brak jest też informacji, czy problem dotyczy uszkodzenia stacji transformatorowej, czy linii przesyłowych.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli mieszkasz w jednej z wymienionych miejscowości i nagle zabrakło prądu – to właśnie ta awaria jest przyczyną problemu. Warto przygotować się na kilka godzin bez zasilania. Oznacza to brak możliwości korzystania z komputera, internetu, ładowania telefonu czy przygotowania ciepłego posiłku na płycie elektrycznej.
Pamiętaj, że po przywróceniu zasilania warto sprawdzić, czy wszystkie urządzenia działają prawidłowo. Czasami nagłe wyłączenie i włączenie prądu może uszkodzić wrażliwy sprzęt elektroniczny – szczególnie komputery i telewizory. Jeśli masz listwę z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, to właśnie teraz się przydaje.
Jak zgłosić awarię w przyszłości
Mieszkańcy Piaseczna i okolic, którzy w przyszłości doświadczą braku prądu, mogą zgłosić problem pod alarmowy numer telefonu 991 lub 22 340 41 00. To całodobowa infolinia pogotowia energetycznego PGE Dystrybucja.
Warto też zapisać się na newsletter operatora, który informuje o planowanych wyłączeniach. Pozwoli to odróżnić zapowiedziane prace od nagłych awarii i odpowiednio się przygotować.
Źródło: PiasecznoNews.pl
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.