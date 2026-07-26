Awaria sieci trakcyjnej w Warszawie. Opóźnienia pociągów PKP Intercity
Podróżni korzystający z połączeń PKP Intercity muszą przygotować się na utrudnienia. Przewoźnik poinformował o awarii sieci trakcyjnej na stacji postojowej Warszawa Olszynka Grochowska, która wpływa na kursowanie części pociągów.
Z powodu awarii opóźnienia mogą dotyczyć następujących składów:
IC 1032 „Starzyński” – Warszawa Zachodnia – Terespol,
IC 1428 „Pilecki” – Warszawa Wschodnia – Żywiec,
EIP 1604 – Warszawa Wschodnia – Wrocław Główny,
EC 17012 „BWE” – Warszawa Wschodnia – Berlin,
IC 12010 „Kyiv Express” – Warszawa Zachodnia – Kijów,
IC 1330 „San” – Warszawa Wschodnia – Przemyśl Główny.
PKP Intercity apeluje do pasażerów o śledzenie komunikatów wyświetlanych na dworcach oraz przekazywanych przez obsługę pociągów. Na razie nie podano, kiedy awaria zostanie usunięta i ruch wróci do pełnej płynności.
Przewoźnik przeprasza podróżnych za utrudnienia i zapewnia, że służby techniczne pracują nad usunięciem awarii.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.