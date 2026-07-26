Awaria sieci trakcyjnej w Warszawie. Opóźnienia pociągów PKP Intercity

26 lipca 2026 17:14 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Podróżni korzystający z połączeń PKP Intercity muszą przygotować się na utrudnienia. Przewoźnik poinformował o awarii sieci trakcyjnej na stacji postojowej Warszawa Olszynka Grochowska, która wpływa na kursowanie części pociągów.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Z powodu awarii opóźnienia mogą dotyczyć następujących składów:

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EIP 1604 – Warszawa Wschodnia – Wrocław Główny,
EC 17012 „BWE” – Warszawa Wschodnia – Berlin,
IC 12010 „Kyiv Express” – Warszawa Zachodnia – Kijów,
IC 1330 „San” – Warszawa Wschodnia – Przemyśl Główny.

PKP Intercity apeluje do pasażerów o śledzenie komunikatów wyświetlanych na dworcach oraz przekazywanych przez obsługę pociągów. Na razie nie podano, kiedy awaria zostanie usunięta i ruch wróci do pełnej płynności.

Przewoźnik przeprasza podróżnych za utrudnienia i zapewnia, że służby techniczne pracują nad usunięciem awarii.

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