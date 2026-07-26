Groźny wypadek na Mazowszu. Quad uderzył w ogrodzenie
Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w niedzielę, 26 lipca, około godziny 15:30 w Nowym Mieście na ulicy Ciechanowskiej. W wypadku uczestniczył quad, którym podróżowały dwie osoby. Jak informuje Policja Płońsk, ze wstępnych ustaleń wynika, że 24-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego, jadąc quadem ulicą Kościelną i wyjeżdżając na skrzyżowanie z ulicą Ciechanowską, stracił panowanie nad pojazdem. Quad uderzył następnie w ogrodzenie jednej z posesji.
Pojazdem podróżował również 20-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego. W wyniku zdarzenia doznał obrażeń ciała i został przewieziony do szpitala. Kierujący quadem nie odniósł obrażeń.
Badanie wykazało, że 24-letni kierowca był trzeźwy. Obaj mężczyźni mieli założone kaski ochronne.
Na miejscu pracowali policjanci oraz grupa dochodzeniowo-śledcza z udziałem technika kryminalistyki. Funkcjonariusze prowadzą czynności mające wyjaśnić dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia.
Przy okazji policja przypomina, że quady nie są zabawką. Kierujący powinni posiadać wymagane uprawnienia, poruszać się wyłącznie sprawnymi i zarejestrowanymi pojazdami oraz zawsze korzystać z odpowiednich środków ochrony.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.