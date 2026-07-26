Państwo przejmuje kolejne nieruchomości. Właściciele mają tylko 30 dni
Rozpoczyna się kolejny etap przygotowań do budowy infrastruktury związanej z programem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Do spółki CPK wpłynęły pierwsze oświadczenia właścicieli nieruchomości o dobrowolnym wydaniu gruntów znajdujących się na terenie objętym decyzją lokalizacyjną dla węzła komunikacyjnego po wschodniej stronie przyszłego lotniska.
Jak poinformowała spółka, złożono dotychczas 62 oświadczenia, które obejmują 101 działek o łącznej powierzchni 28,5 hektara. Właściciele, którzy zdecydują się na dobrowolne wydanie nieruchomości, otrzymają dodatkowe 5 proc. wartości odszkodowania.
Jest 30 dni na podjęcie decyzji
Osoby, których nieruchomości znajdują się na obszarze objętym decyzją lokalizacyjną, mają 30 dni od doręczenia zawiadomienia na złożenie oświadczenia o dobrowolnym wydaniu nieruchomości. Dotyczy to terenów, dla których decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Spółka podkreśla, że oświadczenia są na bieżąco analizowane, a kolejne mogą być składane w przewidzianym terminie.
CPK przejęło już blisko 40 proc. potrzebnych gruntów
Obszar objęty decyzją lokalizacyjną dla węzła wschodniego liczy 212 hektarów. W ramach Programu Dobrowolnych Nabyć spółka CPK nabyła już 85,2 hektara, co stanowi prawie 40 proc. całego terenu niezbędnego do realizacji inwestycji.
Przedstawiciele spółki zaznaczają, że wydanie decyzji lokalizacyjnej nie oznacza jeszcze rozpoczęcia wywłaszczeń. Przejęcie nieruchomości w tym trybie będzie możliwe dopiero po uzyskaniu przez decyzję waloru ostateczności.
Powstanie nowy węzeł drogowo-kolejowy
Planowany węzeł komunikacyjny powstanie po wschodniej stronie przyszłego lotniska i będzie obejmował zarówno infrastrukturę drogową, jak i kolejową. Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie gmin Baranów i Grodzisk Mazowiecki w województwie mazowieckim.
Program CPK zakłada budowę nowego lotniska, sieci Kolei Dużych Prędkości, nowych dróg, centrum logistycznego oraz Airport City. Według założeń inwestycja ma stać się jednym z największych projektów infrastrukturalnych realizowanych w Polsce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.