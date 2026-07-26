Staranowała 6 pojazdów. Z auta oderwało się koło. Uciekła na 3

26 lipca 2026 16:04 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na warszawskim Bródnie. Jak nieoficjalnie ustaliła redakcja Warszawy w Pigułce, 51-letnia kobieta miała uszkodzić samochód osobowy oraz motocykl, a następnie oddalić się z miejsca.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Podczas dalszej jazdy pojazd stracił jedno koło. Mimo poważnego uszkodzenia kierująca miała kontynuować ucieczkę, poruszając się samochodem na trzech kołach.

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Policjanci rozpoczęli poszukiwania i już po około godzinie ustalili podejrzewaną o spowodowanie zdarzenia. Badanie trzeźwości wykazało około 2 promile alkoholu w jej organizmie.

Kobieta została przewieziona na komusariat policji i osadzona w policyjnej celi.

Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności i wyjaśniają dokładny przebieg zdarzenia. Po wytrzeźwieniu 51-latka może usłyszeć zarzuty związane z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu, spowodowaniem kolizji oraz oddaleniem się z miejsca.

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