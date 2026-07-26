Staranowała 6 pojazdów. Z auta oderwało się koło. Uciekła na 3
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na warszawskim Bródnie. Jak nieoficjalnie ustaliła redakcja Warszawy w Pigułce, 51-letnia kobieta miała uszkodzić samochód osobowy oraz motocykl, a następnie oddalić się z miejsca.
Podczas dalszej jazdy pojazd stracił jedno koło. Mimo poważnego uszkodzenia kierująca miała kontynuować ucieczkę, poruszając się samochodem na trzech kołach.
Policjanci rozpoczęli poszukiwania i już po około godzinie ustalili podejrzewaną o spowodowanie zdarzenia. Badanie trzeźwości wykazało około 2 promile alkoholu w jej organizmie.
Kobieta została przewieziona na komusariat policji i osadzona w policyjnej celi.
Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności i wyjaśniają dokładny przebieg zdarzenia. Po wytrzeźwieniu 51-latka może usłyszeć zarzuty związane z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu, spowodowaniem kolizji oraz oddaleniem się z miejsca.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.