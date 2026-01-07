Awaria sieci wodociągowej w centrum Warszawy. Objazdy dla autobusów
W środowy poranek na ulicy Grzybowskiej w Warszawie doszło do awarii wodociągowej, która spowodowała zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Autobusy linii 106 zostały skierowane na trasy objazdowe, a pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami.
Awaria wodociągowa na Grzybowskiej. Zmiany w kursowaniu autobusów
W środowy poranek na ulicy Grzybowskiej w Warszawie doszło do awarii wodociągowej. W związku z uszkodzeniem infrastruktury wprowadzono zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Autobusy jednej z linii zostały skierowane na trasy objazdowe. O utrudnieniach poinformował Warszawski Transport Publiczny.
Utrudnienia od wczesnych godzin porannych
Informacja o awarii pojawiła się w środę przed godziną 5 rano. Jak przekazał Warszawski Transport Publiczny, problemy z siecią wodociągową na ulicy Grzybowskiej wymusiły natychmiastowe zmiany w organizacji ruchu autobusowego. Utrudnienia obowiązują od początku kursowania linii porannych.
Na miejscu prowadzone są działania mające na celu zabezpieczenie terenu oraz usunięcie skutków awarii. Służby nie podały na razie szczegółowych informacji na temat przyczyn uszkodzenia.
Zmieniona trasa linii 106
W związku z awarią autobusy linii 106 zostały skierowane na trasę objazdową. Pojazdy kursują obecnie według zmienionego przebiegu, omijając fragment ulicy Grzybowskiej objęty utrudnieniami.
Autobusy jadą trasą: Mariensztat – Grzybowska – al. Jana Pawła II – Świętokrzyska – Emilii Plater – Twarda – plac Grzybowski – Grzybowska. Z obsługi wyłączony został przystanek Al. Jana Pawła II 01.
Zmiany mają charakter tymczasowy i będą obowiązywać do czasu usunięcia awarii oraz przywrócenia pełnej przejezdności ulicy.
Brak informacji o czasie usunięcia awarii
Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Warszawski Transport Publiczny nie podał przewidywanego terminu zakończenia prac ani przywrócenia stałej organizacji ruchu. Pasażerowie proszeni są o śledzenie bieżących komunikatów oraz uwzględnienie możliwych opóźnień w podróży.
– Przepraszamy za utrudnienia – przekazał WTP w oficjalnym komunikacie.
Apel do pasażerów i kierowców
Zarówno pasażerowie komunikacji miejskiej, jak i kierowcy poruszający się w rejonie ulicy Grzybowskiej powinni zachować ostrożność. W godzinach porannych mogą występować dodatkowe spowolnienia ruchu, zwłaszcza w rejonie placu Grzybowskiego oraz na trasach objazdowych.
Służby miejskie zapowiadają kolejne komunikaty, gdy tylko pojawią się nowe informacje dotyczące postępu prac i terminu zakończenia utrudnień.
