Awaria sparaliżowała poranny przejazd. 200 pasażerów uwięzionych w pociągu

7 stycznia 2026 08:44 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Na stacji kolejowej w Grodzisku Mazowieckim doszło do awarii pociągu relacji Warszawa–Zakopane. Z powodu zablokowanych hamulców w jednym z wagonów pasażerowie stoją na miejscu już ponad dwie godziny i czekają na przesiadkę do innego składu.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Awaria pociągu w Grodzisku Mazowieckim. Pasażerowie utknęli na stacji na ponad dwie godziny

Na stacji kolejowej w Grodzisku Mazowieckim doszło do poważnej awarii pociągu dalekobieżnego. Skład relacji Warszawa Wschodnia – Zakopane stoi na torach od wczesnych godzin porannych. Pasażerowie od ponad dwóch godzin czekają na kontynuację podróży. Powodem jest usterka techniczna w jednym z wagonów.

Zablokowane hamulce w wagonie

Zgłoszenie o awarii wpłynęło o godzinie 5:47. Jak przekazano, w jednym z wagonów pociągu „Malinowski” doszło do zablokowania hamulców. Usterki nie udało się szybko usunąć, dlatego zapadła decyzja o odczepieniu wagonu.

Pierwsze informacje o zdarzeniu pochodziły od pasażerów, którzy skontaktowali się z redakcją za pośrednictwem Kontakt24. Z relacji wynika, że początkowo podróżni nie byli informowani o przyczynach postoju ani dalszym przebiegu zdarzeń.

Zobacz również:

Brak informacji i trudne warunki w pociągu

– Pociąg nagle stanął. Przez dłuższy czas nikt nie przekazywał nam żadnych informacji. Dopiero gdy sama zapytałam konduktorkę, dowiedziałam się, że zablokował się hamulec i że awaria nie zostanie szybko usunięta – relacjonowała jedna z pasażerek na antenie TVN24.

Z jej relacji wynika również, że drzwi wagonów były otwarte, co powodowało przeciąg i pogorszenie warunków w środku. W pociągu znajduje się 205 pasażerów. Skład nie jest wyposażony w wagon restauracyjny WARS, dlatego podróżni nie otrzymali ciepłych napojów.

Przesiadka do innego składu

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez przewoźnika, pasażerowie mają zostać przesiadani do innego pociągu. Chodzi o skład „Tatry”, który po godzinie 8 wyruszył z Warszawy Zachodniej. Po przesiadce podróżni mają otrzymać poczęstunek w trakcie dalszej jazdy.

– Pociąg jest pełny. Są osoby, które miały zaplanowane przesiadki, w tym loty z Krakowa, i nie zdążą na czas – dodała jedna z pasażerek.

Opóźnienia i utrudnienia dla podróżnych

Awaria w Grodzisku Mazowieckim spowodowała poważne opóźnienia i dezorganizację podróży. Dla części pasażerów oznacza to utratę dalszych połączeń i zmianę planów. Przewoźnik zapewnia, że pracuje nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji.

O godzinie 8:25 pojawiła się informacja, że przesiadka do innego składu ma nastąpić w najbliższym czasie. Na razie nie podano dokładnej godziny wznowienia podróży ani informacji o ewentualnych rekompensatach dla pasażerów.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl