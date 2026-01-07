Awaria sparaliżowała poranny przejazd. 200 pasażerów uwięzionych w pociągu
Na stacji kolejowej w Grodzisku Mazowieckim doszło do awarii pociągu relacji Warszawa–Zakopane. Z powodu zablokowanych hamulców w jednym z wagonów pasażerowie stoją na miejscu już ponad dwie godziny i czekają na przesiadkę do innego składu.
Awaria pociągu w Grodzisku Mazowieckim. Pasażerowie utknęli na stacji na ponad dwie godziny
Na stacji kolejowej w Grodzisku Mazowieckim doszło do poważnej awarii pociągu dalekobieżnego. Skład relacji Warszawa Wschodnia – Zakopane stoi na torach od wczesnych godzin porannych. Pasażerowie od ponad dwóch godzin czekają na kontynuację podróży. Powodem jest usterka techniczna w jednym z wagonów.
Zablokowane hamulce w wagonie
Zgłoszenie o awarii wpłynęło o godzinie 5:47. Jak przekazano, w jednym z wagonów pociągu „Malinowski” doszło do zablokowania hamulców. Usterki nie udało się szybko usunąć, dlatego zapadła decyzja o odczepieniu wagonu.
Pierwsze informacje o zdarzeniu pochodziły od pasażerów, którzy skontaktowali się z redakcją za pośrednictwem Kontakt24. Z relacji wynika, że początkowo podróżni nie byli informowani o przyczynach postoju ani dalszym przebiegu zdarzeń.
Brak informacji i trudne warunki w pociągu
– Pociąg nagle stanął. Przez dłuższy czas nikt nie przekazywał nam żadnych informacji. Dopiero gdy sama zapytałam konduktorkę, dowiedziałam się, że zablokował się hamulec i że awaria nie zostanie szybko usunięta – relacjonowała jedna z pasażerek na antenie TVN24.
Z jej relacji wynika również, że drzwi wagonów były otwarte, co powodowało przeciąg i pogorszenie warunków w środku. W pociągu znajduje się 205 pasażerów. Skład nie jest wyposażony w wagon restauracyjny WARS, dlatego podróżni nie otrzymali ciepłych napojów.
Przesiadka do innego składu
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez przewoźnika, pasażerowie mają zostać przesiadani do innego pociągu. Chodzi o skład „Tatry”, który po godzinie 8 wyruszył z Warszawy Zachodniej. Po przesiadce podróżni mają otrzymać poczęstunek w trakcie dalszej jazdy.
– Pociąg jest pełny. Są osoby, które miały zaplanowane przesiadki, w tym loty z Krakowa, i nie zdążą na czas – dodała jedna z pasażerek.
Opóźnienia i utrudnienia dla podróżnych
Awaria w Grodzisku Mazowieckim spowodowała poważne opóźnienia i dezorganizację podróży. Dla części pasażerów oznacza to utratę dalszych połączeń i zmianę planów. Przewoźnik zapewnia, że pracuje nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji.
O godzinie 8:25 pojawiła się informacja, że przesiadka do innego składu ma nastąpić w najbliższym czasie. Na razie nie podano dokładnej godziny wznowienia podróży ani informacji o ewentualnych rekompensatach dla pasażerów.
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.