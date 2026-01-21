Awaria sterowania ruchem kolejowym. Lista opóźnionych i odwołanych pociągów

21 stycznia 2026 08:48 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

To czarny poranek dla tysięcy pasażerów korzystających z usług Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) oraz Kolei Mazowieckich (KM). Pomiędzy Rembertowem a Sulejówkiem Miłosną doszło do poważnej awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym

fot. Warszawa w Pigułce

Chaos na torach

Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) wydał pilny komunikat. Z przyczyn technicznych pasażerowie linii S2 oraz pociągów Kolei Mazowieckich muszą być przygotowani na najgorsze scenariusze:

Rekordowe spóźnienia

Dane z Portalu Pasażera PKP PLK nie pozostawiają złudzeń – sytuacja jest dynamiczna i bardzo trudna. Większość składów na tej trasie notuje już ponad 20-minutowe przestoje.

Absolutnym „rekordzistą” porannego chaosu stał się pociąg relacji Warszawa Zachodnia – Zielonka, który wygenerował już ponad 40 minut opóźnienia!

Ważne: Awaria dotyczy kluczowych urządzeń odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i płynność ruchu. Służby techniczne pracują nad usunięciem usterki, jednak na ten moment nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy.

