Awaria sterowania ruchem kolejowym. Lista opóźnionych i odwołanych pociągów
To czarny poranek dla tysięcy pasażerów korzystających z usług Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) oraz Kolei Mazowieckich (KM). Pomiędzy Rembertowem a Sulejówkiem Miłosną doszło do poważnej awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym
Chaos na torach
Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) wydał pilny komunikat. Z przyczyn technicznych pasażerowie linii S2 oraz pociągów Kolei Mazowieckich muszą być przygotowani na najgorsze scenariusze:
-
Gigantyczne opóźnienia przekraczające wszelkie normy,
-
Nagłe odwołania zaplanowanych kursów,
-
Przekierowania składów na inne trasy w ostatniej chwili.
Rekordowe spóźnienia
Dane z Portalu Pasażera PKP PLK nie pozostawiają złudzeń – sytuacja jest dynamiczna i bardzo trudna. Większość składów na tej trasie notuje już ponad 20-minutowe przestoje.
Absolutnym „rekordzistą” porannego chaosu stał się pociąg relacji Warszawa Zachodnia – Zielonka, który wygenerował już ponad 40 minut opóźnienia!
Ważne: Awaria dotyczy kluczowych urządzeń odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i płynność ruchu. Służby techniczne pracują nad usunięciem usterki, jednak na ten moment nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy.
