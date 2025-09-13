Awaria systemu płatności! Karty Visa przestały działać – chaos w sklepach i na stacjach
W czwartek przed południem doszło do ogromnej awarii systemu Visa w Polsce. Jak wskazują dane serwisu downdetector.pl, liczba zgłoszeń o problemach z działaniem usług tej firmy przekroczyła 1400 przypadków w zaledwie kilkanaście minut. Internauci i klienci zgłaszają, że nie mogą zapłacić kartami w sklepach, punktach usługowych, ani wypłacić pieniędzy z bankomatów.
Najwięcej problemów z kartami debetowymi
Z danych wynika, że aż 72% zgłoszonych problemów dotyczy kart debetowych, 20% kart kredytowych, a 8% płatności z użyciem portfeli cyfrowych. To oznacza, że większość codziennych transakcji – w tym zakupy spożywcze czy opłaty za usługi – może być obecnie utrudniona lub wręcz niemożliwa.
Klienci w szoku: „Nie mogłem zapłacić za zakupy”
W mediach społecznościowych i na forach zaroiło się od relacji z całej Polski. Ludzie piszą o zatrzymanych kolejkach w sklepach, braku możliwości zapłaty za paliwo czy jedzenie. „Zostałam z pełnym koszykiem przy kasie, karta odrzucona dwa razy, a gotówki brak – dramat” – relacjonuje jedna z internautek.
Co wiadomo o przyczynie awarii?
Na ten moment Visa nie wydała jeszcze oficjalnego komunikatu w języku polskim. Brak informacji o przyczynie awarii tylko zwiększa frustrację klientów. Wiadomo jednak, że problem nie dotyczy wyłącznie Polski – podobne zakłócenia zgłaszane są także z innych krajów europejskich, co sugeruje awarię systemową o dużej skali.
Co możesz zrobić, jeśli masz kartę Visa?
-
Sprawdź, czy masz alternatywną formę płatności – kartę Mastercard, gotówkę lub BLIK.
-
Zapisuj paragony i transakcje, które nie doszły do skutku – mogą być potrzebne do reklamacji.
-
Śledź oficjalne profile Visa i swojego banku – informacje o przywróceniu działania systemu mogą pojawić się z opóźnieniem.
-
Jeśli płacisz online – rozważ odłożenie transakcji lub użycie innej metody.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli korzystasz z karty Visa – bądź gotowy na utrudnienia. Awaria może potrwać od kilkudziesięciu minut do nawet kilku godzin. Warto jak najszybciej przygotować alternatywny sposób płatności. Wiele sklepów i punktów usługowych przechodzi obecnie na tryb gotówkowy lub odrzuca transakcje kartami Visa.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.