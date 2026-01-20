Awaria u popularnego operatora! Masowe zgłoszenia o braku sygnału
To był czarny scenariusz dla użytkowników popularnego „zielonego” operatora. Tuż po godzinie 14:00 Polskę zalała fala frustracji, gdy sieć Plus nagle odmówiła posłuszeństwa. Serwis DownDetector momentalnie rozgrzał się do czerwoności, przyjmując lawinę zgłoszeń od zdezorientowanych abonentów
Gigantyczna skala problemu
W szczytowym momencie awarii liczba raportów o usterkach wystrzeliła do niemal 10 tysięcy. Media społecznościowe zostały zalane wpisami wściekłych internautów, którzy nagle stracili kontakt z bliskimi i dostęp do narzędzi pracy.
Użytkownicy masowo zgłaszali te same krytyczne błędy:
-
Całkowity brak sygnału: Telefony uporczywie wyświetlały komunikat o problemach z zarejestrowaniem w sieci.
-
Głucha cisza w słuchawce: Wykonywanie jakichkolwiek połączeń telefonicznych stało się niemożliwe.
-
Cyfrowa odcina: Padła nie tylko telefonia, ale również mobilny dostęp do internetu.
Sytuacja opanowana?
Na szczęście najgorsze wydaje się być już za nami. Najnowsze dane z serwisu DownDetector dają nadzieję na szybki powrót do normalności – liczba aktywnych zgłoszeń drastycznie spadła i obecnie oscyluje w granicach 1 tysiąca. Wszystko wskazuje na to, że inżynierowie Plusa opanowali sytuację, a usługi telekomunikacyjne powinny już działać u większości osób bez większych zakłóceń.
Mam 28 lat i mieszkam w Warszawie od urodzenia.