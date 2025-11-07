Awaria w dużym Banku! Klienci nie mogli się zalogować do kont. „Aplikacja padła!”
Klienci Alior Banku w piątkowe popołudnie nie mogli zalogować się do swoich kont. Aplikacja mobilna przestała działać, a na ekranach pojawiał się komunikat o pracach serwisowych. Bank potwierdził awarię i zapewnił, że trwają prace nad przywróceniem usług. Po godzinie 16:00 sytuacja zaczęła wracać do normy.
Awaria w Alior Banku. Klienci nie mogli się zalogować do aplikacji
W piątkowe popołudnie tysiące klientów Alior Banku miało problem z dostępem do swoich kont. Nie działała aplikacja mobilna, a próby logowania kończyły się komunikatem o pracach serwisowych. Zgłoszenia o awarii zaczęły napływać lawinowo po godzinie 15:00.
Z raportów w serwisie DownDetector wynika, że problem dotyczył całej Polski. Użytkownicy informowali, że aplikacja Alior Mobile przestała działać zarówno na Androidzie, jak i iOS. Po uruchomieniu pojawiał się komunikat: „System jest chwilowo niedostępny. Obecnie prowadzimy prace serwisowe. Aplikacja Alior Mobile jest niedostępna. Pracujemy nad przywróceniem prawidłowego działania systemów. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.”
Awaria sparaliżowała aplikację Alior Mobile
Problemy zaczęły się w momencie, gdy wielu użytkowników korzystało z bankowości mobilnej, by wykonać przelewy czy sprawdzić saldo. W sieci pojawiły się komentarze sfrustrowanych klientów, którzy skarżyli się na brak dostępu do kont tuż przed weekendem.
„Nie mogę zapłacić rachunku, a aplikacja nawet się nie uruchamia” – pisała jedna z użytkowniczek na Facebooku. Inni informowali, że nawet po kilkukrotnych próbach logowania system odrzucał ich dane.
Reakcja banku
O godzinie 15:35 Alior Bank opublikował komunikat w mediach społecznościowych. Poinformowano, że trwają prace nad przywróceniem działania aplikacji mobilnej. Bank zalecił korzystanie z systemu Alior Online, który w większości przypadków działał prawidłowo.
„Pracujemy nad rozwiązaniem problemu. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia i dziękujemy za cierpliwość” – przekazano w oświadczeniu.
Sytuacja wraca do normy
Po godzinie 16:00 liczba zgłoszeń w serwisie DownDetector zaczęła gwałtownie spadać. Wielu użytkowników potwierdziło, że aplikacja ponownie się uruchamia i można już bez problemu korzystać z bankowości elektronicznej.
Choć awaria trwała nieco ponad godzinę, dla części klientów była sporym zaskoczeniem — szczególnie w dniu wypłat i opłat rachunków. Bank zapewnił, że analizuje przyczyny usterki i wprowadzi dodatkowe zabezpieczenia, by podobna sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.
Krótka, ale głośna awaria
To nie pierwszy raz, gdy użytkownicy Alior Banku skarżą się na przerwy w działaniu aplikacji. Podobne problemy występowały już wiosną, gdy prace modernizacyjne spowodowały kilkugodzinną niedostępność systemu. Tym razem jednak sytuację udało się opanować znacznie szybciej.
Klienci mają nadzieję, że bank wyciągnie wnioski z piątkowego incydentu. Jak zauważył jeden z internautów: „Awaria to nie problem, jeśli szybko reagują. Gorzej, jeśli musimy czekać w ciemno. Dziś na szczęście zareagowali błyskawicznie.”
