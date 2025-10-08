Awaria wodociągowa sparaliżowała ruch autobusów w Warszawie. Zawieszono przystanek. Utrudnienia mogą potrwać długo
Od środy, 8 października 2025 roku, warszawiacy muszą liczyć się z kolejnymi problemami w ruchu miejskim. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o zawieszeniu funkcjonowania przystanku WAWELSKA 52, który obsługuje kilka ważnych linii autobusowych.
Powodem są prace budowlane i awaria wodociągowa, która sparaliżowała fragment ulicy Wawelskiej.
Które linie są objęte zmianami
Jak przekazał ZTM, od godziny 9:45 do odwołania przystanek WAWELSKA 52 nie będzie funkcjonował.
Zmiana dotyczy autobusów linii:
157,
191,
Z-9,
Z14.
Dla tych kursów nie uruchomiono przystanku zastępczego, co oznacza, że pasażerowie muszą korzystać z sąsiednich przystanków.
Awaria wodociągu i prace w rejonie Wawelskiej
Jak ustalono, przyczyną utrudnień jest poważna awaria sieci wodociągowej, która wymagała natychmiastowych działań ekip technicznych.
Służby miejskie prowadzą obecnie naprawę uszkodzonej instalacji, a w tym czasie konieczne było zamknięcie części pasa ruchu i chodnika.
Roboty obejmują również prace ziemne, dlatego w trosce o bezpieczeństwo pasażerów i pracowników zdecydowano o czasowym zawieszeniu przystanku.
Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia
Zarząd Transportu Miejskiego nie określił jeszcze terminu przywrócenia normalnego ruchu.
Służby informują, że czas trwania prac zależy od skali uszkodzeń i warunków technicznych.
Co to oznacza dla czytelników
Osoby podróżujące autobusami linii 157, 191, Z-9 i Z14 powinny zaplanować podróż z wyprzedzeniem i korzystać z innych pobliskich przystanków.
Zaleca się także śledzenie bieżących komunikatów ZTM, które będą aktualizowane wraz z postępem prac.
Choć utrudnienia mają charakter tymczasowy, mogą potrwać co najmniej kilka dni – do czasu pełnego usunięcia awarii i przywrócenia bezpiecznych warunków ruchu.
