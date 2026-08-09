Awaria wodociągu na Mazowszu. Mieszkańcy zostali bez wody
Poważne utrudnienia w Nowym Dworze Mazowieckim. W niedzielę 9 sierpnia doszło do awarii sieci wodociągowej przy ul. Wojska Polskiego. Konieczne było czasowe odcięcie dostaw wody. Problemy dotyczą mieszkańców odcinka pomiędzy ul. Leśną a ul. Szarych Szeregów. Na miejscu prowadzone są już prace naprawcze.
Sytuacja może się jeszcze zmienić. W związku z koniecznością usunięcia usterki nie można wykluczyć, że przerwa w dostawie wody obejmie również kolejne fragmenty sieci.
Awaria wodociągu przy ul. Wojska Polskiego
Do awarii doszło przy ul. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Usterka wymusiła czasowe odcięcie dopływu wody na części sieci.
Według przekazanych informacji utrudnienia obejmują odcinek od ul. Leśnej do ul. Szarych Szeregów.
Dla mieszkańców znajdujących się w tym rejonie oznacza to problemy z dostępem do bieżącej wody do czasu zakończenia prac.
Służby pracują na miejscu
Na miejscu awarii działają już służby techniczne. Ich zadaniem jest zlokalizowanie i usunięcie usterki oraz możliwie szybkie przywrócenie normalnych dostaw wody.
Na razie nie podano dokładnej godziny zakończenia prac. W przypadku awarii wodociągowych czas naprawy zależy między innymi od charakteru uszkodzenia i zakresu niezbędnych robót.
Mieszkańcy powinni więc przygotować się na czasowe utrudnienia i śledzić kolejne komunikaty dotyczące sytuacji.
Możliwe odcięcie wody także w kolejnych miejscach
Służby nie wykluczają, że podczas prowadzenia napraw konieczne będzie czasowe odcięcie dopływu wody również w dalszych sektorach.
Może to być potrzebne, aby bezpiecznie przeprowadzić prace na uszkodzonym fragmencie instalacji.
Dlatego mieszkańcy okolicznych ulic, którzy wciąż mają dostęp do bieżącej wody, powinni liczyć się z możliwością pojawienia się utrudnień także u nich.
Mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość
Przerwa w dostawie wody może być szczególnie uciążliwa dla rodzin z dziećmi, seniorów oraz osób przygotowujących posiłki w domu. Problemy mogą dotyczyć również lokalnych punktów usługowych i przedsiębiorców korzystających z sieci wodociągowej.
Służby techniczne starają się ograniczyć skutki awarii oraz jak najszybciej zakończyć naprawę.
Do czasu przywrócenia normalnego funkcjonowania sieci mieszkańcy objętego awarią obszaru powinni racjonalnie korzystać z posiadanych zapasów wody.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli mieszkasz w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Wojska Polskiego lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie, sprawdź, czy Twój budynek znajduje się na odcinku od ul. Leśnej do ul. Szarych Szeregów. To właśnie ten rejon został wskazany jako objęty przerwą w dostawach.
Jeżeli obecnie masz jeszcze wodę, warto przygotować niewielki zapas na najpilniejsze potrzeby. Podczas prowadzenia prac może bowiem pojawić się konieczność czasowego odłączenia kolejnych fragmentów sieci.
Nie ma obecnie potwierdzonej godziny zakończenia naprawy, dlatego warto śledzić komunikaty lokalnych służb i administratorów budynków.
Awaria jest usuwana, ale do czasu zakończenia prac mieszkańcy części Nowego Dworu Mazowieckiego muszą liczyć się z przerwami w dostawie wody. Sytuacja może się zmieniać wraz z postępem robót.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.