Nowe przepisy wyczyszczą drogi. Nawet 28 700 kierowców może stracić prawo jazdy
Nie trzeba już pędzić przez centrum miasta, aby stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Od 3 marca 2026 roku sankcja obejmuje również przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h na określonych drogach poza obszarem zabudowanym. Pierwsze miesiące obowiązywania nowych regulacji pokazują skalę zjawiska. Jeśli dotychczasowe tempo zatrzymań utrzyma się do końca roku, liczba kierowców tracących dokument za nadmierną prędkość może zbliżyć się do 28,7 tys.
To jednak prognoza, a nie liczba kierowców, którzy już stracili prawo jazdy. Nowe regulacje znacząco zwiększyły grupę osób narażonych na 3-miesięczną utratę uprawnień. Szczególnie łatwo o kosztowny błąd po wyjeździe z obszaru zabudowanego, gdzie wielu kierowców przyzwyczaiło się do znacznego przyspieszania.
Nowa zasada od 3 marca. 50 km/h za dużo również poza miastem
Do początku marca kierowcy kojarzyli automatyczne zatrzymanie prawa jazdy przede wszystkim z przekroczeniem prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym.
Od 3 marca 2026 roku katalog został rozszerzony.
Prawo jazdy można stracić na 3 miesiące również za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h poza obszarem zabudowanym na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej.
To bardzo istotne zastrzeżenie. Sankcja nie obejmuje automatycznie każdego przekroczenia o ponad 50 km/h na każdej drodze znajdującej się poza miastem.
Jedziesz 141 km/h tam, gdzie wolno 90? Możesz stracić prawo jazdy
Na zwykłej drodze jednojezdniowej poza obszarem zabudowanym samochód osobowy może co do zasady poruszać się z prędkością do 90 km/h.
Przekroczenie o więcej niż 50 km/h oznacza więc, że kierowca jadący 141 km/h znajduje się już powyżej tej granicy.
Konsekwencje są poważne. Przy przekroczeniu prędkości o 51-60 km/h kierowcy grozi 1500 zł mandatu i 13 punktów karnych. Do tego, jeśli spełnione są warunki nowych przepisów, dochodzi zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące.
W przypadku recydywy mandat za przekroczenie o 51-60 km/h może wzrosnąć do 3000 zł.
Ponad 4200 kierowców już wpadło poza obszarem zabudowanym
Skutki nowych regulacji są już widoczne w policyjnych statystykach.
Według danych Komendy Głównej Policji przytaczanych przez dziennik.pl od początku obowiązywania nowych regulacji ponad 4,2 tys. kierowców straciło prawo jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h na objętych sankcją drogach poza obszarem zabudowanym.
Jeżeli obecne tempo utrzymałoby się do końca 2026 roku, liczba takich przypadków mogłaby wzrosnąć do około 10,4 tys.
To pokazuje, że przepis nie jest martwy. Policja rzeczywiście korzysta z nowych możliwości.
W miastach ponad 10,5 tys. zatrzymanych praw jazdy
Jeszcze większa jest liczba kierowców, którzy stracili dokument za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym.
Według przytoczonych danych w 2026 roku policjanci zatrzymali już z tego powodu ponad 10,5 tys. praw jazdy.
Jeżeli dotychczasowe tempo utrzyma się w kolejnych miesiącach, do końca roku może dojść jeszcze około 18,3 tys. takich przypadków.
Po połączeniu prognoz dla obszaru zabudowanego oraz nowych przepisów dotyczących wybranych dróg poza nim otrzymujemy liczbę sięgającą około 28 700 zatrzymanych praw jazdy w całym 2026 roku.
28 700 to prognoza, nie gotowa statystyka
To rozróżnienie jest bardzo ważne. Nie oznacza to, że 28,7 tys. kierowców już straciło dokument.
Jest to szacunek oparty na dotychczasowym tempie zatrzymywania praw jazdy.
Rzeczywisty wynik na koniec grudnia może być zarówno niższy, jak i wyższy. Zależy między innymi od liczby kontroli, zachowania kierowców oraz natężenia ruchu w kolejnych miesiącach.
Koniec obszaru zabudowanego nie daje już dawnego „bezpieczeństwa”
Dla kierowców szczególnie istotne jest to, co dzieje się po minięciu znaku D-43 oznaczającego koniec obszaru zabudowanego.
Wcześniej część zmotoryzowanych mogła wychodzić z założenia, że po wyjechaniu poza teren zabudowany nawet bardzo duże przekroczenie prędkości nie będzie skutkowało automatycznym zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące.
Od marca takie myślenie może skończyć się utratą dokumentu.
Jeżeli kierowca znajduje się na drodze objętej nowymi regulacjami, przekroczenie o więcej niż 50 km/h może uruchomić tę samą dotkliwą sankcję.
Mandat to nawet 5000 zł
Utrata prawa jazdy nie jest jedyną konsekwencją. Taryfikator przewiduje coraz wyższe mandaty wraz ze wzrostem przekroczenia.
Za jazdę o 31-40 km/h za szybko grozi 800 zł i 9 punktów. Przy recydywie mandat wynosi 1600 zł.
Przekroczenie o 41-50 km/h oznacza 1000 zł i 11 punktów, a w warunkach recydywy 2000 zł.
Przy 51-60 km/h jest to 1500 zł i 13 punktów, w recydywie 3000 zł.
Przekroczenie o 61-70 km/h kosztuje 2000 zł i 14 punktów. W recydywie kara finansowa wzrasta do 4000 zł.
Najwyższa stawka dotyczy przekroczenia prędkości o ponad 70 km/h. To 2500 zł i 15 punktów karnych, a w przypadku recydywy nawet 5000 zł mandatu.
Punkty też mogą zaboleć. Kurs nie zawsze pomoże
Od 3 czerwca 2026 roku obowiązują również zaostrzone zasady dotyczące redukcji punktów karnych.
Nie wszystkie punkty można już usunąć poprzez udział w szkoleniu organizowanym przez WORD.
Nowe ograniczenia obejmują między innymi przekroczenia dopuszczalnej prędkości o więcej niż 30 km/h oraz szereg poważnych wykroczeń dotyczących bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.
Dla kierowców oznacza to istotną zmianę. Osoba regularnie łamiąca ograniczenia nie może zakładać, że po zgromadzeniu dużej liczby punktów po prostu zapisze się na kurs i szybko poprawi stan swojego konta.
Punkty pozostają przez 2 lata
Punkty karne za wykroczenie są usuwane po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny, jeżeli została ona nałożona mandatem karnym.
Moment zapłacenia mandatu ma więc realne znaczenie.
Przy wysokich przekroczeniach prędkości jeden incydent może oznaczać 13, 14 albo nawet 15 punktów. Kolejne poważne wykroczenie może bardzo szybko doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnego limitu.
79 proc. kierowców przekracza prędkość poza obszarem zabudowanym
Skala problemu może być znacznie większa, niż sugerują same statystyki zatrzymanych praw jazdy.
Według wyników europejskiego projektu Baseline, na które powołuje się Instytut Transportu Samochodowego, 79 proc. badanych polskich kierowców przekraczało dopuszczalne limity prędkości poza obszarem zabudowanym.
Nie oznacza to oczywiście, że 79 proc. kierowców przekracza limit aż o 50 km/h. Pokazuje jednak, jak powszechnym zjawiskiem pozostaje jazda szybsza, niż pozwalają przepisy.
Policja ma coraz więcej narzędzi
Kontrole prędkości nie ograniczają się już do widocznego z daleka oznakowanego radiowozu stojącego przy drodze.
Policja wykorzystuje nieoznakowane samochody z wideorejestratorami, patrole grup SPEED oraz ręczne mierniki prędkości.
Do tego dochodzi automatyczny nadzór nad ruchem, w tym fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości.
W praktyce oznacza to, że prawdopodobieństwo zarejestrowania poważnego przekroczenia prędkości rośnie, szczególnie na trasach uznawanych za niebezpieczne.
Sprawdź limity. Tutaj łatwo o kosztowną pomyłkę
Dla samochodu osobowego podstawowe ograniczenia prędkości wynoszą:
50 km/h w obszarze zabudowanym.
20 km/h w strefie zamieszkania.
90 km/h poza obszarem zabudowanym na zwykłej drodze jednojezdniowej.
100 km/h na drodze dwujezdniowej poza obszarem zabudowanym, jeżeli ma co najmniej dwa pasy przeznaczone dla każdego kierunku ruchu.
100 km/h na jednojezdniowej drodze ekspresowej.
120 km/h na dwujezdniowej drodze ekspresowej.
140 km/h na autostradzie.
Oczywiście znaki drogowe mogą w konkretnym miejscu wprowadzać inne ograniczenie.
Warszawa również pod szczególnym nadzorem
Kierowcy poruszający się po Warszawie i drogach wylotowych ze stolicy powinni zwracać szczególną uwagę na zmieniające się ograniczenia.
Problemem nie jest wyłącznie jazda przez centrum. Po opuszczeniu obszaru zabudowanego kierowca może znaleźć się na drodze, na której nowe przepisy dotyczące zatrzymania prawa jazdy mają zastosowanie.
Dlatego minięcie tablicy oznaczającej koniec obszaru zabudowanego nie powinno być traktowane jako sygnał pozwalający na gwałtowne przyspieszenie.
3 miesiące bez prawa jazdy mogą być dopiero początkiem
Dla osoby korzystającej z samochodu wyłącznie prywatnie utrata dokumentu na 3 miesiące jest poważnym problemem. Dla kierowcy zawodowego lub przedsiębiorcy może oznaczać również konsekwencje finansowe.
Przepisy przewidują ponadto dalsze sankcje w przypadku prowadzenia pojazdu mimo zatrzymania prawa jazdy.
Dlatego kierowca, który stracił uprawnienia czasowo, nie powinien traktować zakazu jako formalności, którą można zignorować.
Podstawa prawna
Podstawowe ograniczenia prędkości wynikają z ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
W 2026 roku weszły w życie regulacje rozszerzające przypadki, w których przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h skutkuje czasowym zatrzymaniem prawa jazdy. Od 3 marca sankcja dotyczy również określonych dróg jednojezdniowych dwukierunkowych poza obszarem zabudowanym.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli często jeździsz poza miastem, najważniejszą zmianą w 2026 roku jest dla Ciebie rozszerzenie sankcji za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h. Nie zakładaj już, że po wyjeździe z obszaru zabudowanego grozi Ci wyłącznie mandat i punkty.
Na objętej przepisami drodze jednojezdniowej dwukierunkowej możesz stracić prawo jazdy na 3 miesiące.
Przy ograniczeniu do 90 km/h szczególnie niebezpieczna granica zaczyna się po przekroczeniu limitu o więcej niż 50 km/h. Do utraty dokumentu dochodzą wtedy wysokie mandaty i punkty karne.
Pamiętaj również o nowych zasadach dotyczących kursów redukujących punkty. Punktów za przekroczenie prędkości o więcej niż 30 km/h nie można już w prosty sposób usunąć podczas szkolenia w WORD.
Najważniejsze jest jednak jedno zastrzeżenie dotyczące liczby 28 700. To prognoza na cały 2026 rok, a nie liczba kierowców, którzy już stracili dokument. Szacunek pokazuje jednak skalę zmian. Po rozszerzeniu przepisów tysiące kierowców straciły już prawo jazdy także poza obszarem zabudowanym.
Nowe zasady oznaczają więc, że chwila bardzo szybkiej jazdy może zakończyć się jednocześnie mandatem liczonym w tysiącach złotych, kilkunastoma punktami oraz 3 miesiącami bez prawa jazdy. Dla kierowców zawodowych i osób codziennie dojeżdżających samochodem do pracy konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze niż sam mandat.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.