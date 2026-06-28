Awarie na Mazowszu i Lubuskiem, ewakuacje pasażerów, uruchomiono sztab kryzysowy
Niedzielny upał, w wielu miejscach kraju sięgający 40 stopni, okazał się dla polskiej kolei zbyt dużym wyzwaniem. W Lubuskiem unieruchomiona lokomotywa zatrzymała pociąg Chełmoński w szczerym polu, tuż przy pożarze łąk. Na Mazowszu uszkodzona sieć trakcyjna zmusiła do ewakuacji prawie 400 osób z dwóch składów. PKP Intercity uruchomiło sztab kryzysowy, a opóźnienia na sieci kolejowej w całym kraju sięgają już ponad dwóch godzin.
Pociąg stanął tuż przy pożarze, naprawa na miejscu niemożliwa
Pociąg Chełmoński, jadący z Krakowa do Świnoujścia, opuścił Zieloną Górę i minął Czerwieńsk, gdzie w tym samym czasie strażacy gasili pożar łąk. Chwilę później skład zatrzymał sie w otwartym terenie – przyczyną była awaria lokomotywy. Reporter RMF FM Igor Skrzypek przekazał, że lokomotywa nie zostanie naprawiona na miejscu, a pasażerowie zostaną przewiezieni dalej pociągiem kolei regionalnej.
Skala opóźnienia jest poważna – według Radia Eska Wrocław pociąg jechał już z ponad dwugodzinnym spóźnieniem, sięgającym 132 minut. To nie jedyny problem na tej trasue – na odcinku Zielona Góra Główna-Gorzów Wielkopolski jeden z kursów odwołano całkowicie z powodu awarii sprzętu, wprowadzając w zamian komunikację autobusową.
380 osób ewakuowanych pod Modlinem na Mazowszu, strażacy z kurtynami wodnymi
Równolegle, w zupełnie innej części kraju, rozwijał się drugi poważny kryzys. Pod Modlinem, na odcinku między Modlinem a Legionowem, awaria sieci trakcyjnej unieruchomiła dwa pociągi – jeden relacji Modlin-Warszawa, drugi jadący z Olsztyna do Krakowa. Łącznie strażacy wyprowadzili z obu składów blisko 380 osób.
Bez napięcia w sieci trakcyjnej w pociągach nie działała klimatyzacja, a temperatura w nieruchomym wagonie sięgała, według relacji reportera RMF FM Michała Krasonia, około 40 stopni. Strażacy rozdawali ewakuowanym wodę i przygotowali na miejscu kurtyny wodne. Pasażerowie zostali przewiezieni autobusami na stację Warszawa Wschodnia, skąd mogli kontynuować podróż do Krakowa innymi połączeniami.
Sztab kryzysowy i apel o rozważenie odwołania podróży
W odpowiedzi na skumulowane problemy PKP Intercity uruchomiło sztab kryzysowy. Przewoźnik wprost apeluje do pasażerów o rozważenie rezygnacji z podróży koleją w najbliższych godzinach – to rzadki, dość drastyczny komunikat, świadczący o skali utrudnień.
Problemy nie ograniczają się do Lubuskiego i Mazowsza. PKP Intercity poinformowało o całkowitym wstrzymaniu ruchu na granicy z Niemcami, na odcinku Węgliniec-Horka, z powodu utrudnień po niemieckiej stronie. Opóźnienia przekraczające nawet 100 minut dotknęły też inne dalekobieżne połączenia – między nimi skład Wyczółkowski na trasie Przemyśl-Świnoujście oraz pociąg Pobrzeże jadący z Kołobrzegu do Łodzi Fabrycznej.
Wysokie temperatury problemem
Wysokie temperatury nie są dla kolei jednorazowym problemem – infrastruktura trakcyjna i tabor mają określone limity termiczne, po przekroczeniu których ryzyko awarii drastycznie rośnie. Sieć trakcyjna pod wpływem ekstremalnego ciepła może się rozciągać i odkształcać, a lokomotywy, zwłaszcza starsze, są bardziej narażone na przegrzanie kluczowych podzespołów.
Przewoźnicy wiedzieli o nadchodzącym ryzyku z wyprzedzeniem – jeszcze przed weekendem PKP Intercity i Polregio zapowiadały specjalne procedury na czas upałów, w tym lokomotywy osłonowe na kluczowych węzłach kolejowych, dodatkowe zapasy wody oraz gotowość do szybkiej wymiany pojazdów z niesprawną klimatyzacją. Mimo tych przygotowań, skala dzisiejszych awarii pokazuje, że przy temperaturze bliskiej 40 stopniom nawet wzmocnione procedury kryzysowe nie wystarczają, by całkowicie uniknąć poważnych zakłóceń.
Jak podróżować pociągiem w najbliższych godzinach?
Jeśli masz zaplanowaną dziś podróż koleją, zwłaszcza na dłuższej trasie, sam przewoźnik rekomenduje rozważenie jej przełożenia – to nietypowy, ale jednoznaczny sygnał, że ryzyko poważnego opóźnienia lub awarii jest wysokie. Jeśli podróż jest niezbędna, koniecznie zabierz ze sobą zapas wody pitnej, najlepiej większy niż zwykle – to podstawowe zalecenie samej Grupy PKP na czas obecnej fali upałów.
W razie unieruchomienia pociągu na trasie najważniejsze jest zachowanie spokoju i czekanie na instrukcje obsługi – przewoźnicy mają przygotowane procedury na taki scenariusz, łącznie z możliwością przesiadki do innej części składu ze sprawną klimatyzacją albo podstawieniem zastępczego pojazdu. Warto też na bieżąco sprawdzać aktualne komunikaty na Portalu Pasażera oraz profilach społecznościowych przewoźników, bo przy tak dynamicznej sytuacji informacje o objazdach i zastępczej komunikacji autobusowej zmieniają się z godziny na godzinę.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.