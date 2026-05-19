Azjatycka sieć podbija Polskę. Nowe sklepy powstają w ekspresowym tempie

Błyskawiczne tempo budowania struktur

Obecność marki na polskim rynku jest stosunkowo krótka – oficjalny debiut handlowy miał miejsce w listopadzie 2024 roku. Od tego momentu sieć narzuciła bardzo wysokie tempo ekspansji. Szczególnie intensywny okazał się maj 2026 roku. W połowie miesiąca (16 maja) firma przeprowadziła równoległe otwarcia w dwóch odległych punktach kraju: w Nowym Sączu (Galeria Sandecja) oraz w Szczecinie (Galeria Turzyn). Pojawienie się placówki w stolicy Pomorza Zachodniego miało wymiar symboliczny, gdyż oznaczało wejście azjatyckiego operatora do nowego województwa – zachodniopomorskiego.

Szeroka obecność w regionach

Strategia geograficzna koncernu nie ogranicza się wyłącznie do wybranych aglomeracji. Od początku 2026 roku sieć otworzyła kilkanaście nowych placówek, lokując je zarówno w wielkich miastach, jak i mniejszych ośrodkach. Nowe punkty handlowe pojawiły się na mapie takich miejscowości jak Katowice, Warszawa, Bydgoszcz, Bytom, Wałbrzych, Nysa, Mielec, Bielany Wrocławskie, a także w podgórskim Miłkowie zlokalizowanym niedaleko Karpacza.

Elastyczność w doborze lokalizacji przejawia się brakiem przywiązania do jednego formatu architektonicznego. Firma otwiera swoje salony zarówno wewnątrz wielkich, tradycyjnych galerii handlowych, jak i w mniejszych, zdecentralizowanych parkach zakupowych. Decydującym parametrem przy wyborze miejsca pozostaje komfort i łatwość dotarcia dla okolicznych mieszkańców.

Cele biznesowe i potęga na arenie międzynarodowej

Kierownictwo polskiego oddziału stawia przed sobą jasne cele. Dyrektor zarządzający (country head) MR.DIY w Polsce, Łukasz Dobrowolski, zadeklarował na łamach branżowego portalu wiadomoscihandlowe.pl, że długofalowe plany zakładają powiększanie sieci o kilkadziesiąt nowych punktów rocznie. Docelowo skala wzrostu ma oscylować w przedziale od 30 do 50 nowych sklepów w każdym roku, przy czym ostateczny wynik uzależniony będzie od dostępności atrakcyjnych nieruchomości komercyjnych.

Polska stanowi dla malezyjskiej marki kluczowy punkt wyjścia do budowy pozycji w Europie. Należy podkreślić, że cały koncern to globalny potentat rynkowy o potężnej skali działania. Firma jest obecna na pięciu kontynentach, a jej globalna sieć sprzedaży przekracza obecnie 5 tysięcy sklepów. Oprócz rodzimego rynku azjatyckiego i dynamicznie rozwijającej się działalności w Polsce, marka buduje silną pozycję m.in. w Hiszpanii, Turcji oraz w Republice Południowej Afryki (RPA).