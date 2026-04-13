Badanie techniczne 2026. Te usterki mogą zatrzymać dowód rejestracyjny [LISTA]
Nowe zasady badań technicznych już działają w praktyce. Diagnosta może zatrzymać dowód rejestracyjny jednym wpisem w systemie, a lista usterek, które to powodują, jest długa. Sprawdzamy, co dokładnie kontroluje się podczas przeglądu i w jakich sytuacjach kierowca musi liczyć się z natychmiastowym wycofaniem auta z ruchu.
Od czerwca 2024 roku zmienił się sposób zatrzymywania dowodu rejestracyjnego. Diagnosta nie musi już fizycznie odbierać dokumentu. Wystarczy wpis w systemie CEP i pojazd zostaje formalnie wyłączony z ruchu. To rozwiązanie działa w praktyce podczas badań technicznych i oznacza szybsze decyzje oraz mniej formalności po naprawie.
Badanie techniczne nadal przebiega według znanego schematu. Najpierw diagnosta identyfikuje pojazd i sprawdza zgodność numeru VIN. Następnie kontroluje dodatkowe elementy, takie jak instalacja LPG. Na końcu ocenia stan najważniejszych układów wpływających na bezpieczeństwo i środowisko. Całość zwykle trwa do 30 minut.
Co się zmienia w praktyce dla kierowców? Najważniejsze są kryteria oceny usterek. To one decydują, czy auto przejdzie przegląd, czy też zostanie zatrzymane w systemie.
Co się zmienia?
Największą zmianą jest pełna cyfryzacja procesu. W przypadku poważnych usterek diagnosta kończy badanie wynikiem negatywnym. Przy usterkach niebezpiecznych dodatkowo zatrzymuje dowód rejestracyjny elektronicznie.
Po naprawie kierowca ma 14 dni na ponowną kontrolę tylko w zakresie wykrytych usterek. Jeśli zmieści się w tym czasie, nie musi płacić za pełne badanie od nowa.
Fakty i tło sprawy
Równolegle trwają prace nad zmianami na poziomie Unii Europejskiej. W planach są bardziej szczegółowe badania emisji spalin, częstsze kontrole starszych pojazdów oraz większe wykorzystanie danych z systemów pokładowych samochodów.
Propozycje zakładają między innymi:
- dokładniejsze pomiary emisji spalin, w tym wykrywanie usuniętych filtrów DPF
- możliwość częstszych badań dla aut starszych niż 10 lat
- dostęp diagnostów do danych zapisanych w systemach pojazdu
- rozwój wspólnej bazy danych pojazdów w całej UE
Na dziś są to jednak propozycje legislacyjne, a nie obowiązujące przepisy.
Z takimi usterkami nie przejdziesz przeglądu
Najczęstsze usterki, które kończą się wynikiem negatywnym badania technicznego, obejmują:
- wycieki z amortyzatorów
- poluzowany amortyzator
- brak osłony gumowej amortyzatora
- nieprawidłowy montaż drążków kierowniczych i końcówek
- nadmierne luzy w połączeniach (przegubach)
- brak lub uszkodzone osłony gumowe układu kierowniczego
- brak zabezpieczeń połączeń śrubowych w układzie kierowniczym
- zbyt duży luz na wielowypuście wału kierowniczego
- luzy lub zacięcia wpływające na działanie kierownicy
- nadmierne zużycie sworznia lub łożysk sworznia
- nieprawidłowe ustawienie kół wpływające na stabilność jazdy
- nadmierne zużycie lub luz sworznia pedału hamulca
- uszkodzone lub skorodowane przewody hamulcowe
- świecąca kontrolka ABS lub inne usterki układu
- świecąca kontrolka poduszki powietrznej
- różne opony na kołach jednej osi
- zły stan techniczny szyby przedniej
- brak lub niesprawne światła mijania
- brak reflektorów lub uszkodzony odbłyśnik
- nieprawidłowe mocowanie reflektora
- nieprawidłowa barwa światła
- niesprawne kierunkowskazy
- niesprawne światła STOP
- pęknięcia lub odkształcenia podłużnic
- nadmierna korozja wpływająca na sztywność konstrukcji
- uszkodzenia układu przeniesienia napędu
- nieprawidłowe działanie lub brak pasów bezpieczeństwa
- brak prędkościomierza
- brak podświetlenia zegarów
- uszkodzona konstrukcja fotela kierowcy
- brak zagłówków
- nieszczelność układu wydechowego
- niepewne mocowanie elementów wydechu
Usterki, które mogą skutkować zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego
Najbardziej rygorystycznie traktowane są usterki niebezpieczne. W ich przypadku pojazd może zostać natychmiast wyłączony z ruchu:
- pęknięty przewód hamulcowy
- mocne pęknięcie szyby w polu widzenia
- ryzyko obluzowania koła podczas jazdy
- poważne usterki przekładni kierowniczej
- obluzowane mocowanie fotela kierowcy
- ryzyko obluzowania kierownicy
- poważne pęknięcie podłużnic
- brak siły hamowania na co najmniej jednym kole
- pęknięcie lub odkształcenie osi
- spaliny przedostające się do wnętrza pojazdu
- skrajnie zużyte opony
Najczęściej wykrywane usterki na stacjach kontroli pojazdów
Dane ze stacji kontroli pokazują, że najczęstsze problemy to:
- nadmierne zużycie sworznia lub łożysk
- luzy w układzie kierowniczym
- niesprawne oświetlenie tablicy rejestracyjnej
- nierównomierne działanie hamulców
- uszkodzone amortyzatory
- wycieki płynów eksploatacyjnych
- problemy ze światłami mijania
- uszkodzone światła STOP
- korozja konstrukcji
- awarie systemów bezpieczeństwa (SRS, ABS)
- zużyte opony
- przekroczenie norm emisji spalin
- nieskuteczne hamowanie
- błędy systemów diagnostycznych OBD
- uszkodzenia zawieszenia
- nieszczelny układ wydechowy
- zużyte elementy układu hamulcowego
- nieprawidłowa geometria kół
- uszkodzenia szyb i lamp
- ingerencje w układ emisji spalin
Co to oznacza dla kierowcy?
- sprawdzaj stan techniczny auta przed przeglądem
- reaguj na kontrolki ostrzegawcze, szczególnie ABS i poduszki powietrzne
- nie odkładaj napraw, nawet drobnych usterek
- pilnuj terminu 14 dni na poprawkę po negatywnym wyniku
- zwróć uwagę na opony, hamulce i oświetlenie – to najczęstsze przyczyny problemów
W praktyce badanie techniczne staje się coraz bardziej szczegółowe. Już dziś wiele usterek kończy się wynikiem negatywnym, a w przypadku poważnych zagrożeń pojazd może zostać natychmiast wycofany z ruchu. Planowane zmiany unijne mogą jeszcze zaostrzyć te zasady, szczególnie w obszarze emisji spalin i kontroli starszych samochodów.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.