Bank może nagle zablokować Twoje konto. Wystarczy, że inaczej trzymasz telefon
Banki w Polsce wprowadziły nowe, bardzo zaawansowane systemy ochrony pieniędzy klientów. Algorytmy analizują nie tylko to, co robimy w bankowości internetowej, ale także jak korzystamy z telefonu czy komputera. Jeśli system uzna zachowanie za nietypowe, może natychmiast zablokować dostęp do konta.
To element walki z coraz bardziej zaawansowanymi oszustwami finansowymi.
Banki blokują miliony złotych przed oszustami
Z danych Związku Banków Polskich wynika, że w 2025 roku bankom udało się zablokować kradzieże na ponad 350 mln zł. W tym czasie udaremniono także ponad 15 tys. prób wyłudzenia kredytów.
To jeden z najwyższych wyników od momentu rozpoczęcia prowadzenia takich statystyk w 2008 roku.
Największa pojedyncza próba wyłudzenia w ubiegłym roku opiewała na około 2 mln zł. W skali całego roku rekordowa próba dotyczyła przejęcia nawet 2,5 mln zł.
Od 2008 roku banki zablokowały już ponad 145 tys. prób wyłudzeń o łącznej wartości około 6,5 mld zł.
Algorytmy obserwują każdy ruch użytkownika
Nowoczesne systemy bezpieczeństwa działają w tle i analizują zachowanie użytkowników podczas korzystania z bankowości elektronicznej.
Algorytmy sprawdzają między innymi:
sposób wpisywania danych na klawiaturze
tempo pisania i rytm naciskania klawiszy
gesty wykonywane na ekranie telefonu
sposób przesuwania kursora lub palca po ekranie
System zapamiętuje także, w jaki sposób użytkownik zwykle trzyma telefon i jak porusza się po aplikacji bankowej.
Jeśli zachowanie nagle się zmieni, algorytm może uznać to za próbę przejęcia konta.
Nietypowe logowanie może uruchomić alarm
Banki analizują również inne dane techniczne związane z logowaniem do konta. Pod uwagę brane są między innymi:
adres IP
lokalizacja użytkownika
rodzaj urządzenia
system operacyjny
przeglądarka internetowa
Podejrzenia może wzbudzić logowanie z zupełnie nowego miejsca, korzystanie z sieci VPN lub próba zalogowania się z urządzenia, którego wcześniej nie używaliśmy.
W takiej sytuacji system może tymczasowo zablokować konto albo wymagać dodatkowej weryfikacji tożsamości.
Polska technologia wykorzystywana przez banki
Jednym z pionierów technologii analizy zachowań użytkowników jest polska firma Digital Fingerprints, która opracowała system tzw. weryfikacji behawioralnej.
Rozwiązanie to wykorzystuje już kilka banków działających w Polsce, w tym m.in. PKO BP czy VeloBank.
Technologia analizuje miliony wcześniejszych transakcji i na tej podstawie uczy się rozpoznawać podejrzane schematy działań.
Co to oznacza dla klientów
Wprowadzenie takich zabezpieczeń oznacza większą ochronę pieniędzy klientów, ale czasem także chwilowe utrudnienia.
Jeśli system wykryje nietypowe zachowanie, dostęp do konta może zostać tymczasowo zablokowany do momentu potwierdzenia tożsamości właściciela.
Banki podkreślają jednak, że celem tych mechanizmów jest przede wszystkim ochrona klientów przed kradzieżą pieniędzy i coraz bardziej zaawansowanymi oszustwami internetowymi.
