Bank może zablokować Twoje konto w kilka sekund. Wystarczy jeden nietypowy ruch telefonem
Banki w Polsce wprowadzają coraz bardziej zaawansowane systemy bezpieczeństwa, które analizują zachowanie klientów podczas korzystania z bankowości elektronicznej. Nowe technologie potrafią rozpoznać nawet drobne zmiany w sposobie obsługi telefonu czy komputera. Jeśli coś wyda się podejrzane, dostęp do konta może zostać automatycznie zablokowany.
Instytucje finansowe wykorzystują dziś sztuczną inteligencję do monitorowania aktywności klientów. Systemy analizują nie tylko same transakcje, ale także sposób korzystania z aplikacji bankowej lub strony internetowej.
Celem jest szybkie wykrywanie prób oszustwa i ochrona pieniędzy klientów.
Algorytmy analizują każdy ruch
Nowoczesne systemy bezpieczeństwa badają szczegółowe elementy zachowania użytkownika. Analizowane są między innymi:
tempo wpisywania danych na klawiaturze
sposób poruszania kursorem lub gesty na ekranie telefonu
typowe godziny logowania do bankowości
często odwiedzane funkcje i zakładki
Algorytmy zapamiętują również sposób, w jaki użytkownik trzyma telefon i korzysta z aplikacji mobilnej. Jeśli pojawi się zachowanie znacząco odbiegające od dotychczasowego wzorca, system może uznać je za próbę przejęcia konta.
W takiej sytuacji bank może natychmiast zablokować dostęp lub wymagać dodatkowej weryfikacji.
Bank sprawdza także urządzenie i lokalizację
Systemy bezpieczeństwa analizują również informacje techniczne dotyczące urządzenia. Pod uwagę brane są między innymi:
adres IP
lokalizacja logowania
typ urządzenia i przeglądarki
system operacyjny
strefa czasowa
Nagła zmiana miejsca logowania, korzystanie z sieci VPN lub użycie nowego urządzenia może zostać uznane za sygnał ostrzegawczy.
Dzięki temu banki są w stanie szybko wykrywać próby przejęcia kont.
Miliony złotych uratowane przed oszustami
Z danych Związku Banków Polskich wynika, że w 2025 roku bankom udało się zablokować próby kradzieży pieniędzy o wartości ponad 350 milionów złotych.
Udaremniono również ponad 15 tysięcy prób wyłudzenia kredytów. Największa pojedyncza próba dotyczyła kwoty około 2 milionów złotych.
Od 2008 roku banki powstrzymały już ponad 145 tysięcy prób wyłudzeń o łącznej wartości około 6,5 miliarda złotych.
Polska technologia w bankach
Jednym z rozwiązań stosowanych w bankowości jest tzw. weryfikacja behawioralna. Technologia analizuje sposób korzystania z urządzenia przez użytkownika i porównuje go z wcześniej zapisanym wzorcem.
Takie systemy wdrożyło już kilka banków w Polsce, w tym między innymi PKO BP oraz VeloBank.
Rozwiązanie zostało również uznane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego za element silnej autoryzacji klienta zgodnej z dyrektywą PSD2.
Co to oznacza dla klientów
Dla większości użytkowników nowe zabezpieczenia pozostają niewidoczne. System działa w tle i nie wymaga żadnych dodatkowych działań ze strony klienta.
Może się jednak zdarzyć, że bank czasowo zablokuje dostęp do konta lub poprosi o dodatkową weryfikację, jeśli wykryje nietypowe zachowanie podczas logowania lub wykonywania transakcji.
Specjaliści podkreślają, że takie rozwiązania mają przede wszystkim chronić klientów przed kradzieżą pieniędzy i coraz bardziej zaawansowanymi metodami cyberprzestępców.
Źródło: ZBP, Warszawa w Pigułce, Interia.pl, Bankier.pl
