Bank ostrzega swoich klientów! Łatwo nabrać się na takie oszustwo
PKO BP wydał pilny komunikat do użytkowników bankowości elektronicznej, ostrzegając przed plagą podrobionych stron sprzedażowych. Oszuści masowo tworzą witryny łudząco podobne do znanych marek, aby w czasie wyprzedaży wyłudzać dane do kont i numery kart płatniczych
W najnowszym ostrzeżeniu eksperci banku zwracają uwagę, że cyberprzestępcy coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję do budowania wiarygodnie wyglądających witryn. Kuszą one nierealnie niskimi cenami, jednak ich jedynym zadaniem jest kradzież środków. Bank podkreśla, że sama ikona kłódki przy adresie strony nie jest już gwarancją bezpieczeństwa – informuje ona jedynie o szyfrowaniu połączenia, a nie o uczciwości sprzedawcy.
Opinia eksperta
Oszuści w tym przypadku bazują na tzw. regule niedostępności i pośpiechu. Wielkie wyprzedaże i „okazje życia” wyzwalają w nas silne emocje, które blokują racjonalne myślenie. Kiedy boimy się, że ktoś nas ubiegnie w zakupie taniego towaru, nasza czujność drastycznie spada. Przestępcy celowo projektują proces zakupu tak, by wywołać w nas ekscytację, która sprawia, że ignorujemy ewidentne błędy na stronie czy podejrzany adres URL. W psychologii nazywamy to efektem potwierdzenia – tak bardzo chcemy wierzyć w okazję, że podświadomie odrzucamy sygnały ostrzegawcze.
Weryfikacja sklepu powinna zacząć się od dokładnego sprawdzenia domeny. Literówki, dziwne końcówki adresu (np. zamiast .pl pojawia się https://www.google.com/search?q=.pl-sklep.com) lub martwe odnośniki na stronie to jasne sygnały, że mamy do czynienia z próbą wyłudzenia. PKO BP radzi, aby przed podaniem jakichkolwiek danych płatniczych sprawdzić opinie o sklepie w niezależnych serwisach oraz zweryfikować dane firmy w oficjalnych rejestrach.
Ważne wskazówki
-
Czytaj uważnie adres URL: Zawsze sprawdzaj, czy w nazwie strony nie ma drobnych błędów, dodatkowych kresek lub nietypowych rozszerzeń.
-
Testuj funkcjonalność strony: Zanim wpiszesz dane karty, kliknij w zakładki takie jak „Regulamin”, „Kontakt” czy „O nas” – na fałszywych stronach te odnośniki często nie działają.
-
Weryfikuj grafiki i opisy: Zwracaj uwagę na nienaturalnie wyglądające zdjęcia (mogą być dziełem AI) oraz błędy językowe w opisach produktów.
-
Stosuj zasadę ograniczonego zaufania do ofert: Jeśli cena markowego produktu jest niższa o ponad 50% od rynkowej, prawdopodobnie jest to pułapka.
-
Wybieraj bezpieczne płatności: O ile to możliwe, przy pierwszym zakupie w nowym miejscu korzystaj z płatności przy odbiorze lub kartą z włączoną usługą chargeback.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.