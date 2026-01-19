Bank rozdaje gotówkę. Aż 1200 złotych wpłynie na konto. Wystarczy jeden ruch w aplikacji
Gigantyczna premia dla klientów największego polskiego banku. PKO BP w sojuszu z liderem e-handlu odpala finansową bombę. Nowa usługa „Klik” to nie tylko ułatwienie zakupów, ale szansa na odzyskanie pokaźnej sumy pieniędzy. Na stole leży ponad tysiąc złotych rocznie, a pieniądze mają wracać do portfela w ekspresowym tempie. Sprawdzamy, jak sięgnąć po te środki.
Po niedawnych zapowiedziach nadszedł czas na konkrety. Współpraca między PKO BP a serwisem Allegro wchodzi na zupełnie nowy poziom. Bank ujawnił szczegóły mechanizmu, który ma zrewolucjonizować sposób, w jaki Polacy płacą za zakupy w sieci. Usługa o nazwie „Klik” łączy bezpośrednio konto osobiste w banku z profilem na platformie zakupowej, eliminując zbędne formalności i przekierowania.
Zastrzyk gotówki dla aktywnych. Nawet 100 złotych co miesiąc
Największe emocje budzi system nagród finansowych przygotowany dla użytkowników. Bank zdecydował się na agresywną promocję, oferując klientom zwrot części wydatków, czyli tzw. cashback. Gra toczy się o wysoką stawkę – łącznie można zyskać aż 1200 złotych w skali roku. Mechanizm zakłada wypłatę do 100 złotych miesięcznie za zakupy opłacone nową metodą.
System naliczania zwrotów jest prosty, ale wielopoziomowy. Klient może otrzymać łącznie do 3 procent wartości zakupów. Pierwszy 1 procent przysługuje już za samą aktywację usługi Klik. Kolejny 1 procent trafia do osób, które zapewnią wpływy na konto w wysokości minimum 2000 złotych. Ostatni 1 procent to premia za korzystanie z dodatkowych produktów banku. Co istotne, pieniądze nie będą zamrażane na długie tygodnie – zwrot ma trafiać na konto najpóźniej w następny dzień roboczy.
Darmowe przesyłki i błyskawiczne kredyty
Bonusy finansowe to nie wszystko. W pakiecie startowym nowej usługi znalazła się również gratka dla łowców darmowych dostaw. Użytkownicy mogą aktywować usługę Allegro Smart! na okres 6 miesięcy za symboliczną opłatę w wysokości 1 złotego.
Przedstawiciele obu firm podkreślają, że celem jest maksymalne uproszczenie procesu zakupowego. Dzięki połączeniu technologii obu gigantów autoryzacja transakcji odbywa się bez konieczności opuszczania aplikacji sprzedażowej, co ma znacząco przyspieszyć finalizację zamówień.
300 tysięcy w 3 minuty. Oferta dla firm
Sojusz PKO BP i Allegro wykracza poza ofertę dla klientów indywidualnych. Na celowniku znaleźli się również przedsiębiorcy. Uruchomiono dla nich specjalną linię finansowania pod nazwą „Pożyczka na większe potrzeby” w ramach Allegro Kapitał. Nowe rozwiązanie ma być rekordowo szybkie – decyzja kredytowa może zapaść w zaledwie 3 minuty. Firmy będą mogły ubiegać się o kwoty od 5000 do nawet 300 000 złotych, co ma pozwolić im na inwestycje w towar czy reklamę i budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku.
