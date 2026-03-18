Bank wydał pilny komunikat! Ataki wymierzone w nieświadomych klientów

18 marca 2026 10:09 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

To już nie są zwykłe próby oszustwa, to precyzyjnie zaplanowane ataki socjotechniczne. Przestępcy podszywają się pod policjantów i urzędników, uderzając w najczulsze punkty: strach o pieniądze i zaufanie do instytucji. Alior Bank publikuje krytyczny manifest bezpieczeństwa – dowiedz się, jak jedna rozmowa telefoniczna może wyczyścić Twoje konto do zera

Fot. Pixabay / Warszawa w Pigułce

Anatomia manipulacji: Jak oszuści przejmują kontrolę?

Najnowszy komunikat Alior Banku rzuca światło na coraz bardziej agresywne techniki wyłudzeń. Scenariusz niemal zawsze jest podobny: telefon od rzekomego pracownika banku lub funkcjonariusza policji. Głównym narzędziem przestępców jest presja czasu i stres. Ofiara słyszy, że jej środki są zagrożone, a jedynym ratunkiem jest natychmiastowe działanie.

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa zwracają uwagę na szczególnie niebezpieczny mechanizm „wewnętrznego spisku”. Oszuści sugerują, że pracownicy banku są zamieszani w kradzież, co ma na celu odcięcie ofiary od oficjalnych kanałów pomocy i zbudowanie fałszywej więzi z rzekomym „śledczym”.

Katalog zakazanych działań: Na co nie dać się nabrać?

Przestępcy wykorzystują multikanałowość – od telefonów po fałszywe wiadomości SMS, które do złudzenia przypominają oficjalną komunikację bankową. Alior Bank kategorycznie ostrzega przed następującymi prośbami:

  • Przekazanie fizycznej karty płatniczej: Żaden bank nie wysyła kuriera po Twoją kartę.

  • Instalacja oprogramowania: Prośba o zainstalowanie „aplikacji zabezpieczającej” to w rzeczywistości próba przejęcia zdalnej kontroli nad Twoim urządzeniem.

  • Operacje gotówkowe: Nakłanianie do wypłaty pieniędzy i wpłaty ich na „bezpieczne konto” (np. przez wpłatomat lub kody BLIK) to prosta droga do utraty środków.

  • Przelewy techniczne: Prawdziwy bankowy system bezpieczeństwa nigdy nie wymaga od klienta ręcznego przesuwania środków na obce rachunki.

Protokół obronny: Jak zweryfikować rozmówcę?

W dobie zaawansowanego spoofingu (podszywania się pod numery telefonów), kluczowa jest zasada ograniczonego zaufania. Jeśli masz choć cień wątpliwości:

  1. Żądaj weryfikacji tożsamości: Prawdziwy pracownik Alior Banku może wysłać potwierdzenie swojej tożsamości poprzez oficjalną aplikację mobilną.

  2. Przerwij połączenie: Nie oddzwaniaj na numer, z którego dzwoniono. Samodzielnie wybierz oficjalny numer infolinii banku.

  3. Zastrzeż kartę przed zniszczeniem: Jeśli podejrzewasz, że dane karty wyciekły, najpierw ją zablokuj przez oficjalne kanały, a dopiero potem zniszcz fizycznie.

Skuteczność oszustów opiera się na Twoim pośpiechu. Pamiętaj: bank ma narzędzia, by chronić Twoje konto bez Twojego aktywnego udziału w „tajnych operacjach” przez telefon. Każda prośba o podanie kodu BLIK lub instalację aplikacji to czerwona flaga.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
