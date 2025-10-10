Bank wyłącza systemy w ten weekend. Miliony klientów bez dostępu do kont
Już w nocy z soboty na niedzielę klienci mBanku nie będą mogli zalogować się do swoich kont przez ponad siedem godzin. Bank apeluje o zlecenie wszystkich ważnych przelewów przed godziną 2:30. Kartami w Internecie też nie zapłacisz.
Siedem godzin bez dostępu do konta
Portal ITHardware.pl informuje, że przerwa techniczna mBanku odbędzie się w nocy z 11 na 12 października i potrwa od godziny 2:30 do 10:00. To już kolejna przerwa w ostatnich miesiącach – bank regularnie przeprowadza prace modernizacyjne swoich systemów.
W tym czasie klienci mBanku nie będą mogli zalogować się do swoich kont przez serwis transakcyjny ani aplikację mobilną. Składanie jakichkolwiek wniosków również będzie niemożliwe. Portal RMF FM podkreśla, że to ważna informacja dla wszystkich klientów – zarówno indywidualnych, jak i firmowych.
mBank ma 3,7 miliona aktywnych użytkowników bankowości mobilnej i 5,7 miliona klientów bankowości detalicznej, jak informuje portal Portal Płock. To oznacza, że przerwa dotknie naprawdę ogromną grupę osób.
Płatności kartą w internecie zablokowane
Największe ograniczenia dotkną płatności kartami w internecie. Portal RMF Maxx wyjaśnia, że w godzinach od 2:30 do 10:00 płatności online będą całkowicie zablokowane. Dotyczy to zarówno klientów indywidualnych, jak i przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji.
Osoby planujące zakupy online, opłacenie subskrypcji czy zamówienie jedzenia przez internet powinny więc odpowiednio wcześniej dostosować swoje plany. Próba opłacenia zamówienia w sklepie internetowym w tych godzinach zakończy się niepowodzeniem.
Na szczęście nie wszystkie operacje zostaną wstrzymane. Portal ITHardware.pl informuje, że przez całą noc można będzie płacić kartą w sklepach stacjonarnych, restauracjach, na stacjach benzynowych. Klienci zachowają możliwość dokonywania transakcji gotówkowych i płatności zbliżeniowych w punktach handlowo-usługowych. Bankomaty również będą działać normalnie.
Bank apeluje o wcześniejsze przelewy
mBank wyraźnie ostrzega swoich klientów, aby wszystkie istotne przelewy zostały zlecone przed godziną 2:30 w nocy z soboty na niedzielę. Portal RMF FM podkreśla, że takie działanie pozwoli uniknąć problemów z realizacją ważnych transakcji i zapewni spokojny weekend bez obaw o terminowość płatności.
W czasie przerwy nie będzie możliwości zasilenia rachunku, na przykład przelewem z innego banku. Portal Telepolis.pl cytuje komunikat banku: „Pamiętaj, aby zapewnić pieniądze na rachunku powiązanym z kartą. W czasie przerwy nie uzupełnisz stanu konta”. Warto więc zadbać o to wcześniej, by mieć wystarczająco dużo pieniędzy na koncie podpiętym do karty.
Podczas przerwy technicznej również mLinia – czyli telefoniczny serwis obsługi klienta – nie będzie miała dostępu do danych użytkowników. Konsultanci nie będą mogli przeprowadzić żadnych operacji bankowych, co dodatkowo ograniczy możliwość uzyskania pomocy w pilnych sprawach finansowych.
Co z inwestorami giełdowymi?
To nie jedyna zaplanowana w weekend pauza. Portal ITHardware.pl informuje, że 11 października w sobotę w godzinach 7:00-16:00 w ramach przerwy technicznej bank wyłączy klientom dostęp do mInwestora, eMaklera i aplikacji mBank Giełda.
W tym czasie nie będzie można zalogować się ani skorzystać z przytoczonych usług. To dość długa przerwa – aż 9 godzin. Jeżeli korzystasz z mInwestora, eMaklera czy aplikacji mBank Giełda, warto wszelkie operacje zrealizować wcześniej.
Pozostałe usługi mBanku – takie jak aplikacja mobilna, serwis transakcyjny czy płatności kartami oraz Blikiem – będą w sobotę działać bez zakłóceń. Przerwa w dostępie do usług inwestycyjnych nie wpłynie więc na codzienne operacje bankowe.
Dlaczego bank wyłącza systemy?
mBank tłumaczy na swojej stronie, że zaplanowane działania mają na celu zapewnienie najwyższych standardów usług oraz wprowadzenie udoskonaleń technologicznych. „Chcemy dostarczać Ci usługi i rozwiązania najwyższej jakości, dlatego systematycznie modernizujemy nasze systemy” – czytamy w komunikacie banku.
Regularne konserwacje systemów bankowych stanowią nieodłączny element dbałości o bezpieczeństwo i stabilność działania nowoczesnej bankowości elektronicznej. Prace serwisowe umożliwiają wdrażanie nowych funkcji, usprawnianie istniejących modułów oraz przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa systemów.
Banki podczas przerw technicznych instalują poprawki zabezpieczeń chroniące dane klientów przed zagrożeniami oraz zwiększają stabilność aplikacji. W dłuższej perspektywie przekłada się to na mniejszą liczbę awarii i lepsze doświadczenia użytkowników.
Jak się przygotować na weekend bez banku?
Jeśli planujesz jakiekolwiek operacje finansowe w weekend, musisz odpowiednio się przygotować. Przede wszystkim zlecaj wszystkie ważne przelewy przed godziną 2:30 w nocy z soboty na niedzielę. Rachunki, płatności, przelewy dla rodziny – wszystko powinno zostać załatwione wcześniej.
Jeśli planujesz zakupy w internecie w niedzielny poranek, rozważ płatność gotówką przy odbiorze albo zrób zakupy wcześniej lub później. Pamiętaj, że między 2:30 a 10:00 płatności kartą online będą zablokowane.
Upewnij się, że masz wystarczająco dużo gotówki na koncie podpiętym do karty. W czasie przerwy nie uzupełnisz stanu konta przelewem, więc jeśli planujesz większe wydatki w sklepach stacjonarnych, zadbaj o to z wyprzedzeniem.
Jeśli korzystasz z usług inwestycyjnych mBanku, pamiętaj o sobotnich ograniczeniach w godzinach 7:00-16:00. Wszystkie operacje na mInwestorze, eMaklerze czy w aplikacji mBank Giełda przeprowadź przed lub po tym czasie.
Co działa, a co nie?
Żeby było jasne – przygotowaliśmy listę tego, co będzie działać, a co nie podczas przerwy technicznej w niedzielę 12 października między 2:30 a 10:00.
Nie będzie działać: logowanie do serwisu transakcyjnego i aplikacji mobilnej, składanie wniosków, wykonywanie przelewów, płatności Blikiem w internecie, płatności kartą w internecie, obsługa przez konsultantów mLinii.
Będzie działać normalnie: płatności kartą w sklepach stacjonarnych, płatności kartą w restauracjach, płatności kartą na stacjach benzynowych, wypłaty gotówki z bankomatów, płatności zbliżeniowe.
To oznacza, że choć nie zalogujesz się do konta ani nie zapłacisz kartą online, standardowe codzienne zakupy w sklepach czy restauracjach przejdą bez problemu. Bankomaty również będą dostępne przez całą noc.
Czy inne banki też planują przerwy?
Portal RMF FM przypomina, że niedawno, bo w nocy z 8 na 9 października, również ING Bank Śląski przeprowadzał podobne prace. Klienci tego banku mogli napotkać wówczas poważne utrudnienia w korzystaniu z kart płatniczych.
Przerwy techniczne to coraz częstszy element funkcjonowania nowoczesnych banków, które muszą nieustannie aktualizować swoje systemy informatyczne. Dla klientów oznacza to jednak okresowe niedogodności i konieczność planowania transakcji z wyprzedzeniem.
Większość banków przeprowadza takie prace w nocy z soboty na niedzielę, żeby zminimalizować niedogodności dla klientów. To pora, gdy aktywność użytkowników jest najmniejsza, a większość ludzi śpi.
Dodatkowy problem dla użytkowników starych Androidów
Portal ITHardware.pl przypomina także o innym ograniczeniu, które dotknęło klientów mBanku. Od 1 października posiadacze Androida 8 stracili dostęp do aplikacji mobilnej mBanku, mBank Token oraz mBank Junior. Konieczna jest aktualizacja systemu do wersji 9.0 lub nowszej.
To oznacza, że część klientów używających starszych telefonów już teraz ma problemy z dostępem do bankowości mobilnej. W połączeniu z weekendową przerwą techniczną ich sytuacja jest jeszcze trudniejsza.
Jeśli masz starszy telefon z Androidem 8 lub niższym, musisz albo zaktualizować system operacyjny (jeśli Twój model to umożliwia), albo pomyśleć o nowym urządzeniu. Bez tego dostęp do aplikacji mobilnej mBanku jest niemożliwy.
Warto zaplanować z wyprzedzeniem
Choć siedem godzin przerwy może nie wydawać się długim czasem, dla osób przyzwyczajonych do całodobowego dostępu do bankowości może to być spore utrudnienie. Szczególnie jeśli akurat w niedzielny poranek planujesz coś ważnego.
Dobrą wiadomością jest to, że bank informuje o przerwach z odpowiednim wyprzedzeniem. Komunikaty pojawiają się na stronie internetowej, w aplikacji mobilnej oraz w mediach. Dzięki temu można się odpowiednio przygotować.
Jeśli jesteś klientem mBanku i planujesz cokolwiek w weekend – pamiętaj o przerwach. W sobotę między 7:00 a 16:00 nie będą działać usługi giełdowe, a w nocy z soboty na niedzielę między 2:30 a 10:00 nie zapłacisz kartą w internecie i nie zalogujesz się do konta.
Pozostaje mieć nadzieję, że prace przebiegną sprawnie i bank powróci do pełnej sprawności punktualnie o 10:00 w niedzielę rano.
