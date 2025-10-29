Bank wystosował pilny komunikat do klientów. Apel dotyczy wszystkich
ING Bank Śląski wystosował pilny komunikat do wszystkich swoich klientów. Instytucja ostrzega przed nową, wyjątkowo niebezpieczną metodą oszustwa, która w ostatnich dniach dotknęła już wiele osób w całym kraju. Przestępcy podszywają się pod pracowników banku i wykorzystują zaufanie klientów, by przejąć dostęp do ich kont oraz pieniędzy.
Nowa metoda – oszustwo na „zabezpieczenie konta”
Jak informuje ING Bank Śląski, oszuści dzwonią do losowo wybranych osób, przedstawiając się jako pracownicy działu bezpieczeństwa banku. Informują o rzekomej próbie włamania na konto lub podejrzanym przelewie, po czym proponują „pomoc w zabezpieczeniu środków”. Aby uwiarygodnić historię, potrafią podawać prawdziwe dane klienta, które wcześniej zdobyli z innych źródeł.
W kolejnym kroku przestępcy proszą o przekazanie karty płatniczej lub telefonu kurierowi, który ma je „odebrać w imieniu banku”. Czasem instruują też, by zainstalować aplikację umożliwiającą im zdalny dostęp do urządzenia. W efekcie ofiara traci kontrolę nad swoim kontem i wszystkie pieniądze znikają w ciągu kilku minut.
Bank ostrzega: nie przekazuj swoich danych i urządzeń
ING Bank Śląski przypomina, że żaden pracownik banku nigdy nie prosi o przekazanie karty, telefonu, loginu czy kodów autoryzacyjnych. Tego typu żądania są jednoznacznym sygnałem, że mamy do czynienia z próbą oszustwa.
W komunikacie podkreślono, że klient powinien natychmiast zakończyć rozmowę i skontaktować się z bankiem wyłącznie poprzez oficjalne kanały – najlepiej dzwoniąc na numer infolinii widniejący na stronie internetowej banku lub odwiedzając oddział osobiście.
Jak się uchronić przed utratą pieniędzy?
Bank apeluje, by zachować spokój i nie działać pod presją czasu – to najczęstsza taktyka stosowana przez przestępców. W razie wątpliwości należy:
- nie podawać żadnych danych logowania, kodów SMS ani PIN-ów,
- nie klikać w linki z wiadomości SMS lub e-mail,
- nie instalować dodatkowych aplikacji sugerowanych przez rzekomego pracownika,
- zawsze samodzielnie zweryfikować numer dzwoniącego, oddzwaniając na oficjalny numer banku.
Fala oszustw w całej Polsce
Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa zauważają, że w ostatnich miesiącach liczba tego typu prób wyłudzeń gwałtownie rośnie. Ofiarami stają się nie tylko seniorzy, ale też osoby młode, dobrze obeznane z technologią. Przestępcy korzystają z zaawansowanych narzędzi – potrafią nawet sfałszować numer telefonu, by na ekranie odbiorcy pojawiła się nazwa banku.
ING Bank Śląski prosi, by każdą podejrzaną sytuację zgłaszać bezpośrednio do banku lub na policję.
„Zachowanie ostrożności to dziś najlepsza forma ochrony swoich oszczędności” – podsumowuje instytucja.
Jeśli odbierzesz telefon od „pracownika banku”, który mówi o zagrożeniu i prosi o przekazanie karty, telefonu lub danych – rozłącz się natychmiast. To nie pomoc, tylko próba kradzieży. W takich sytuacjach kontaktuj się wyłącznie z bankiem poprzez oficjalne kanały.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.