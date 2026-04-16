Banki apelują: „Wypłacajcie gotówkę”! Dlaczego każdy Polak powinien mieć gotówkę w domu?
W świecie zdominowanym przez płatności kartą i telefonem, coraz częściej słyszymy zaskakujący apel: trzymajmy gotówkę w domu. Eksperci ds. bezpieczeństwa oraz przedstawiciele sektora bankowego wskazują, że w obliczu rosnących zagrożeń geopolitycznych i ryzyka paraliżu sieci energetycznych, fizyczny pieniądz staje się jedyną gwarancją przetrwania pierwszych dni kryzysu.
Pieniądze pod poduszką? To nie panika, to logistyka
Apel o wypłacanie części oszczędności nie wynika z braku płynności banków (czyli braku pieniędzy w ich kasach), ale z troski o ciągłość transakcji. W sytuacji konfliktu zbrojnego lub masowej awarii prądu, terminale płatnicze i bankomaty mogą przestać działać w ułamku sekundy. Fakt, że obrót gotówkowy (wymiana fizycznych pieniędzy z ręki do ręki) nie wymaga prądu ani internetu, czyni go najbardziej odpornym systemem płatniczym na świecie.
|Rodzaj zagrożenia
|Skutek dla płatności cyfrowych
|Rola gotówki
|Cyberatak na banki
|Blokada aplikacji i kart płatniczych
|Niezależność od systemów IT
|Blackout (brak prądu)
|Terminale i bankomaty nie działają
|Możliwość zakupu wody, leków i paliwa
|Konflikt zbrojny
|Ryzyko fizycznego zniszczenia serwerów
|Utrzymanie handlu lokalnego
|Awaria telekomunikacji
|Brak autoryzacji płatności telefonem
|Pewność dokonania transakcji
Ile gotówki warto mieć „na wszelki wypadek”?Eksperci od bezpieczeństwa cywilnego sugerują, aby domowa rezerwa pozwalała na zaspokojenie podstawowych potrzeb przez minimum kilka dni:
- Podstawowy zapas: Kwota pozwalająca na zakup żywności, paliwa do pełna oraz leków dla całej rodziny na okres 3-7 dni.
- Drobne nominały: Warto mieć banknoty 10, 20 i 50 zł, ponieważ w sytuacjach kryzysowych sprzedawcy mogą mieć problem z wydawaniem reszty.
- Bezpieczne przechowywanie: Pieniądze powinny być schowane w miejscu suchym i łatwo dostępnym dla domowników, ale niewidocznym dla osób postronnych.
Fakty o bezpieczeństwie: Czy system bankowy wytrzyma?
Fakt, że Narodowy Bank Polski (NBP) stale monitoruje zapasy banknotów, ma uspokajać obywateli – pieniędzy fizycznych w kraju nie brakuje. Jednak logistyka ich dostarczania do bankomatów w czasie kryzysu może być utrudniona. Statystyka pokazuje, że w momentach napięć geopolitycznych Polacy masowo ruszają do bankomatów, co może prowadzić do ich przejściowego opróżnienia. Dane rynkowe sugerują, że lepiej przygotować się „na spokojnie”, zamiast stać w kolejkach w obliczu realnego zagrożenia.
W 2026 roku bezpieczeństwo finansowe to nie tylko cyferki na ekranie smartfona. Dane są jasne: w skrajnych sytuacjach to, co masz w ręku, jest warte więcej niż to, co masz „w chmurze”. Statystyki wskazują, że kraje takie jak Szwecja, które niemal całkowicie zrezygnowały z gotówki, teraz pilnie przywracają ją do obiegu w obawie przed hybrydowymi atakami ze strony wrogich państw. Pamiętaj: posiadanie gotówki to nie wyraz braku zaufania do banku, ale odpowiedzialność za bezpieczeństwo własnej rodziny. Warto o tym pomyśleć dzisiaj, gdy systemy działają sprawnie, a dostęp do konta jest na wyciągnięcie ręki.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.