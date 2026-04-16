Banki apelują: „Wypłacajcie gotówkę”! Dlaczego każdy Polak powinien mieć gotówkę w domu?

16 kwietnia 2026 13:56 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

W świecie zdominowanym przez płatności kartą i telefonem, coraz częściej słyszymy zaskakujący apel: trzymajmy gotówkę w domu. Eksperci ds. bezpieczeństwa oraz przedstawiciele sektora bankowego wskazują, że w obliczu rosnących zagrożeń geopolitycznych i ryzyka paraliżu sieci energetycznych, fizyczny pieniądz staje się jedyną gwarancją przetrwania pierwszych dni kryzysu. 

Fot. Warszawa w Pigułce

Pieniądze pod poduszką? To nie panika, to logistyka

Apel o wypłacanie części oszczędności nie wynika z braku płynności banków (czyli braku pieniędzy w ich kasach), ale z troski o ciągłość transakcji. W sytuacji konfliktu zbrojnego lub masowej awarii prądu, terminale płatnicze i bankomaty mogą przestać działać w ułamku sekundy. Fakt, że obrót gotówkowy (wymiana fizycznych pieniędzy z ręki do ręki) nie wymaga prądu ani internetu, czyni go najbardziej odpornym systemem płatniczym na świecie.

Rodzaj zagrożenia Skutek dla płatności cyfrowych Rola gotówki
Cyberatak na banki Blokada aplikacji i kart płatniczych Niezależność od systemów IT
Blackout (brak prądu) Terminale i bankomaty nie działają Możliwość zakupu wody, leków i paliwa
Konflikt zbrojny Ryzyko fizycznego zniszczenia serwerów Utrzymanie handlu lokalnego
Awaria telekomunikacji Brak autoryzacji płatności telefonem Pewność dokonania transakcji

Ile gotówki warto mieć „na wszelki wypadek”?Eksperci od bezpieczeństwa cywilnego sugerują, aby domowa rezerwa pozwalała na zaspokojenie podstawowych potrzeb przez minimum kilka dni:

  • Podstawowy zapas: Kwota pozwalająca na zakup żywności, paliwa do pełna oraz leków dla całej rodziny na okres 3-7 dni.
  • Drobne nominały: Warto mieć banknoty 10, 20 i 50 zł, ponieważ w sytuacjach kryzysowych sprzedawcy mogą mieć problem z wydawaniem reszty.
  • Bezpieczne przechowywanie: Pieniądze powinny być schowane w miejscu suchym i łatwo dostępnym dla domowników, ale niewidocznym dla osób postronnych.

Fakty o bezpieczeństwie: Czy system bankowy wytrzyma?

Fakt, że Narodowy Bank Polski (NBP) stale monitoruje zapasy banknotów, ma uspokajać obywateli – pieniędzy fizycznych w kraju nie brakuje. Jednak logistyka ich dostarczania do bankomatów w czasie kryzysu może być utrudniona. Statystyka pokazuje, że w momentach napięć geopolitycznych Polacy masowo ruszają do bankomatów, co może prowadzić do ich przejściowego opróżnienia. Dane rynkowe sugerują, że lepiej przygotować się „na spokojnie”, zamiast stać w kolejkach w obliczu realnego zagrożenia.

W 2026 roku bezpieczeństwo finansowe to nie tylko cyferki na ekranie smartfona. Dane są jasne: w skrajnych sytuacjach to, co masz w ręku, jest warte więcej niż to, co masz „w chmurze”. Statystyki wskazują, że kraje takie jak Szwecja, które niemal całkowicie zrezygnowały z gotówki, teraz pilnie przywracają ją do obiegu w obawie przed hybrydowymi atakami ze strony wrogich państw. Pamiętaj: posiadanie gotówki to nie wyraz braku zaufania do banku, ale odpowiedzialność za bezpieczeństwo własnej rodziny. Warto o tym pomyśleć dzisiaj, gdy systemy działają sprawnie, a dostęp do konta jest na wyciągnięcie ręki.

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie apeli sektora bankowego oraz analizy serwisu Forsal.pl dotyczącej bezpieczeństwa narodowego (kwiecień 2026).

 

 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Polityka Redakcyjna