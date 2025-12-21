Banki ostrzegają. W te dni przelewy utkną na kilka dni
Wigilia i święta mogą zablokować przelewy na kilka dni. Banki – w tym PKO BP – wydały pilne komunikaty, które oznaczają przerwy w standardowych rozliczeniach i ryzyko, że pieniądze wysłane w ostatniej chwili dotrą dopiero po weekendzie.
Świąteczna pułapka dla klientów banków. Przelewy mogą „utknąć” nawet na pięć dni
W natłoku przedświątecznych przygotowań łatwo przeoczyć fakt, że system bankowy w Polsce działa według ściśle określonych zasad. W Wigilię i w czasie świąt Bożego Narodzenia 2025 standardowe przelewy międzybankowe będą w dużej mierze wstrzymane, a w niektórych bankach – w tym w PKO BP – nie zostaną zrealizowane w ogóle. To oznacza, że źle zaplanowana transakcja może dotrzeć do odbiorcy dopiero po weekendzie, nawet 29 grudnia.
Kluczową rolę odgrywa system ELIXIR, obsługujący większość zwykłych przelewów w Polsce. Działa on wyłącznie w dni robocze i w ramach określonych sesji rozliczeniowych. Dni ustawowo wolne od pracy, a także weekendy, całkowicie wyłączają jego funkcjonowanie. W 2025 roku układ kalendarza jest wyjątkowo niekorzystny: Wigilia przypada w środę, po niej następują dwa dni świąteczne i weekend. W praktyce oznacza to kilkudniową przerwę w księgowaniu standardowych przelewów.
Szczególnie istotny jest komunikat PKO BP. Bank poinformował, że 24 grudnia 2025 r. nie zrealizuje krajowych przelewów ELIXIR i SORBNET ani przelewów zagranicznych. Dotyczy to również klientów biznesowych korzystających z iPKO. Dla wielu osób może to być zaskoczeniem, bo w poprzednich latach bank realizował jeszcze część sesji wigilijnych. Tym razem standardowe rozliczenia zostaną całkowicie wstrzymane.
Pozostałe duże banki także skracają godziny działania systemu ELIXIR. W mBanku, Santanderze, Millennium, BNP Paribas, Alior Banku czy Velo Banku przelewy zlecone po południu w Wigilię nie opuszczą banku i zostaną rozliczone dopiero po świętach. Dokładne godziny graniczne różnią się w zależności od instytucji, ale w większości przypadków mieszczą się między 11:45 a 13:30. Zlecenie przelewu po tym czasie oznacza kilkudniowe opóźnienie.
Alternatywą pozostają przelewy natychmiastowe Express Elixir oraz przelewy na telefon BLIK. Te systemy działają przez całą dobę, także w święta i weekendy. Trzeba jednak pamiętać o limitach – banki często ustawiają je na stosunkowo niskim poziomie, na przykład 1000 lub 3000 zł dziennie. W okresie świątecznym, gdy przekazywane są większe kwoty, może to skutecznie zablokować transakcję. Zmiana limitu jest zwykle możliwa w aplikacji mobilnej, ale wymaga dodatkowej autoryzacji.
Eksperci radzą, by kluczowe przelewy zaplanować z wyprzedzeniem. Najbezpieczniejszym terminem jest poniedziałek lub wtorek poprzedzający Wigilię. Pozwala to uniknąć ryzyka, że pieniądze „utkną” w systemie na kilka dni. W przeciwnym razie, nawet przy pełnym koncie i sprawnej bankowości mobilnej, świąteczne zobowiązania mogą nie zostać uregulowane na czas.
