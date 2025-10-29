Banki wprowadzają nowe limity! Sprawdź, ile naprawdę możesz wypłacić z bankomatu.
Tyle jednorazowo wypłacisz z bankomatu w 2025 i 2026 roku. Banki zmieniają limity. Wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy, że limity wypłat z bankomatów różnią się w zależności od banku i rodzaju konta.
W 2025 roku część instytucji finansowych wprowadziła nowe zasady, które mają ograniczyć ryzyko kradzieży gotówki i jednocześnie dostosować się do rosnących kosztów obsługi bankomatów. Dla klientów oznacza to jedno nie wszędzie da się wypłacić tyle, ile się chce.
Ile można wypłacić jednorazowo
Zdecydowana większość banków utrzymuje maksymalny limit pojedynczej wypłaty w granicach od 2 do 5 tysięcy złotych. W niektórych przypadkach można jednak pobrać znacznie więcej. W bankach premium lub na specjalnych kartach dla przedsiębiorców limit sięga nawet 10 tysięcy złotych. Są też instytucje, które wprowadziły limity niższe od 1000 do 2000 zł z możliwością ich zmiany w aplikacji mobilnej.
Warto pamiętać, że nie każdy bankomat pozwoli na maksymalną kwotę wypłaty. Wszystko zależy od tego, ile gotówki znajduje się w urządzeniu, a także od jego konstrukcji. W mniejszych placówkach i na stacjach benzynowych często obowiązuje limit techniczny wynoszący 1000 lub 1500 zł.
Banki zaostrzają zasady bezpieczeństwa
Nowe regulacje to nie tylko kwestia limitów, ale też większej kontroli nad ruchem gotówki. Banki coraz częściej wprowadzają limity dzienne i tygodniowe, by utrudnić przestępcom dostęp do środków po ewentualnej kradzieży karty. Coraz więcej instytucji zachęca też klientów do korzystania z płatności bezgotówkowych to element większego trendu ograniczania obrotu gotówką.
W 2025 roku niektóre banki wprowadziły dodatkowe zabezpieczenia, takie jak czasowe blokady wypłat po próbach wielokrotnego wpisania błędnego PIN-u lub automatyczne powiadomienia o większych transakcjach.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli planujesz większy zakup, remont lub wyjazd i potrzebujesz gotówki, lepiej sprawdź wcześniej limity swojego konta i karty. W wielu bankach można je zmienić samodzielnie w aplikacji lub bankowości internetowej, ale niektóre wymagają kontaktu z infolinią lub wizyty w oddziale.
Eksperci przypominają, że wypłata dużych kwot z bankomatu może być ryzykowna zarówno ze względu na bezpieczeństwo, jak i możliwość blokady środków przy podejrzeniu nietypowych transakcji. Dlatego planując większe operacje gotówkowe, warto działać z wyprzedzeniem.
Gotówka wciąż ma się dobrze, ale banki nie ukrywają, że kierunek zmian jest jasny przyszłość należy do transakcji elektronicznych, a wysokie wypłaty z bankomatów będą coraz większą rzadkością.
Źródła: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.