Bankomat odmówił wypłaty? Zobacz nowe limity na 2026 rok, kwoty są niższe niż myślisz.

13 marca 2026 19:33 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Planujesz większy zakup gotówkowy lub po prostu lubisz mieć „papier” w portfelu? W 2026 roku podejście do bankomatu nie jest już tak oczywiste jak dawniej. Choć na Twoim koncie mogą widnieć pokaźne sumy, maszyna może powiedzieć „stop” znacznie szybciej, niż się spodziewasz. Banki coraz mocniej dokręcają śrubę, a limity jednorazowych wypłat stały się elementem walki z kosztami obsługi fizycznego pieniądza.

Limit banku vs. technika: Kto stawia opór?

Warto rozróżnić dwie bariery. Pierwsza to ta, którą ustawiasz sam w aplikacji bankowej. Druga to ograniczenie samej maszyny. Większość bankomatów w Polsce fizycznie nie jest w stanie „wypluć” więcej niż 30–40 banknotów naraz. Jeśli urządzenie jest załadowane tylko setkami, jednorazowo nie wyjmiesz więcej niż 4000 zł, nawet jeśli Twój bank pozwala na więcej.

Operator / Bank Limit jednorazowy (2026) Uwagi
Euronet 800 zł Standard dla większości obcych kart
PKO BP do 3 000 zł Zależnie od typu konta i karty
Pekao SA 1 000 – 3 000 zł Limit zależny od placówki i bankomatu
mBank max 4 000 zł Wymagane ustawienie w aplikacji mobilnej
Planet Cash 1 000 zł Standardowa kwota jednorazowa

Złota zasada wypłat:Jeśli musisz wypłacić np. 10 000 zł, przygotuj się na „spacer farmera”. Będziesz musiał włożyć kartę kilka razy pod rząd i za każdym razem płacić prowizję, jeśli Twój bank ją pobiera. Najlepszym sposobem na ominięcie niskich limitów jednorazowych jest wypłata w kasie banku, choć tam z kolei mogą pojawić się dodatkowe opłaty.

Koniec ery darmowej gotówki?

Trend w 2026 roku jest nieubłagany: banki chcą, abyśmy płacili kartą, zegarkiem lub BLIK-iem. Utrzymanie bankomatu, konwoje z pieniędzmi i ochrona to dla instytucji finansowych ogromne koszty. Stąd też coraz niższe limity jednorazowe, które mają nas zniechęcać do dużych wypłat. Paradoksalnie, im rzadziej korzystamy z gotówki, tym droższa i trudniejsza w zdobyciu się ona staje.

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 2026 r. oraz analizy serwisu Forsal dotyczącej polityki banków i limitów wypłat w sektorze bankowym.

 

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl