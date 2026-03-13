Bankomat odmówił wypłaty? Zobacz nowe limity na 2026 rok, kwoty są niższe niż myślisz.
Planujesz większy zakup gotówkowy lub po prostu lubisz mieć „papier” w portfelu? W 2026 roku podejście do bankomatu nie jest już tak oczywiste jak dawniej. Choć na Twoim koncie mogą widnieć pokaźne sumy, maszyna może powiedzieć „stop” znacznie szybciej, niż się spodziewasz. Banki coraz mocniej dokręcają śrubę, a limity jednorazowych wypłat stały się elementem walki z kosztami obsługi fizycznego pieniądza.
Limit banku vs. technika: Kto stawia opór?
Warto rozróżnić dwie bariery. Pierwsza to ta, którą ustawiasz sam w aplikacji bankowej. Druga to ograniczenie samej maszyny. Większość bankomatów w Polsce fizycznie nie jest w stanie „wypluć” więcej niż 30–40 banknotów naraz. Jeśli urządzenie jest załadowane tylko setkami, jednorazowo nie wyjmiesz więcej niż 4000 zł, nawet jeśli Twój bank pozwala na więcej.
|Operator / Bank
|Limit jednorazowy (2026)
|Uwagi
|Euronet
|800 zł
|Standard dla większości obcych kart
|PKO BP
|do 3 000 zł
|Zależnie od typu konta i karty
|Pekao SA
|1 000 – 3 000 zł
|Limit zależny od placówki i bankomatu
|mBank
|max 4 000 zł
|Wymagane ustawienie w aplikacji mobilnej
|Planet Cash
|1 000 zł
|Standardowa kwota jednorazowa
Złota zasada wypłat:Jeśli musisz wypłacić np. 10 000 zł, przygotuj się na „spacer farmera”. Będziesz musiał włożyć kartę kilka razy pod rząd i za każdym razem płacić prowizję, jeśli Twój bank ją pobiera. Najlepszym sposobem na ominięcie niskich limitów jednorazowych jest wypłata w kasie banku, choć tam z kolei mogą pojawić się dodatkowe opłaty.
Koniec ery darmowej gotówki?
Trend w 2026 roku jest nieubłagany: banki chcą, abyśmy płacili kartą, zegarkiem lub BLIK-iem. Utrzymanie bankomatu, konwoje z pieniędzmi i ochrona to dla instytucji finansowych ogromne koszty. Stąd też coraz niższe limity jednorazowe, które mają nas zniechęcać do dużych wypłat. Paradoksalnie, im rzadziej korzystamy z gotówki, tym droższa i trudniejsza w zdobyciu się ona staje.
